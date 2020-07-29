Под Витебском открыли современные зерносушильные комплексы

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается модернизация объектов агропромышленного комплекса. Под Витебском открыли сразу несколько зерносушильных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный производственный участок появился в деревне Курино. Это не только зерносушилка в обычном понимании. Но и серьезная площадка для переработки рапса и соевых бобов.

Из масленичных будут получать масло и жмых. В сутки здесь смогут перерабатывать более 20 тонн продукции. Линия полностью автоматизирована.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Задача стоит не только вырастить, собрать, сохранить, но и продать по нужной, самой выгодной для аграриев цене. Поэтому это такая комплексная задача, все должны участвовать: от комбайнера и агронома и заканчивая какими-то маркетологами, которые торгуют зерном, комбикормом. То есть это наша общая задача.