Прямой эфир

Под Витебском открыли современные зерносушильные комплексы

29 июля 2020 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается модернизация объектов агропромышленного комплекса. Под Витебском открыли сразу несколько зерносушильных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Под Витебском открыли современные зерносушильные комплексы -1

Под Витебском открыли современные зерносушильные комплексы -3

Современный производственный участок появился в деревне Курино. Это не только зерносушилка в обычном понимании. Но и серьезная площадка для переработки рапса и соевых бобов.

Под Витебском открыли современные зерносушильные комплексы -6

Из масленичных будут получать масло и жмых. В сутки здесь смогут перерабатывать более 20 тонн продукции. Линия полностью автоматизирована.

Под Витебском открыли современные зерносушильные комплексы -9

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Задача стоит не только вырастить, собрать, сохранить, но и продать по нужной, самой выгодной для аграриев цене. Поэтому это такая комплексная задача, все должны участвовать: от комбайнера и агронома и заканчивая какими-то маркетологами, которые торгуют зерном, комбикормом. То есть это наша общая задача.

Под Витебском открыли современные зерносушильные комплексы -12

Второй зерносушильный комплекс открыли в деревне Яновичи. Несколькими годами ранее на территории витебской птицефабрики ввели и собственный цех по производству комбикормов.

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Субботин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси убрано четверть площадей зерновых
29 июля 2020 08:03

В Беларуси убрано четверть площадей зерновых

От двух заводов в 90-х до четырёх десятков производств. Белорусская фармацевтика в цифрах
28 июля 2020 18:03

От двух заводов в 90-х до четырёх десятков производств. Белорусская фармацевтика в цифрах

Новости экономики за 28.07.2020
28 июля 2020 14:30

Новости экономики за 28.07.2020