В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани

Новости Беларуси. Копия Несвижского замка появится в Китае. Уникальный туристический комплекс с белорусским колоритом построят в районе Юйбэй города Чунцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Копия Несвижского замка появится в Китае. Уникальный туристический комплекс с белорусским колоритом построят в районе Юйбэй города Чунцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он расположится в местном сельскохозяйственном технопарке. Прототипом застройки станут архитектурные достопримечательности Минской области и белорусской столицы. Планируется, что район также станет площадкой для культурного обмена между странами.
Соглашение, которое 1 августа подписали стороны, предусматривает и ответный шаг на белорусской земле – под Минском появится аналогичный комплекс с архитектурой восточной Сычуани.
Николай Рогащук, заместитель председатель Миноблисполкома:
Планируют китайские наши партнеры к концу 2020 года завершить формирование этой деревни. Что касаемо у нас, сегодня мы посмотрим земельные участки. В строительстве будет выступать китайский инвестор, поэтому после того, как будет определено местоположение земельного участка, я думаю, в кратчайшие сроки наши китайские друзья построят и здесь.
Тан Чуань, секретарь комитета Коммунистической партии Китая района Юйбэй Чунцин:
Мы уверены, что этот поселок станет отличной площадкой для размещения белорусских сельскохозяйственных продуктов. Он, безусловно, будет стимулировать развитие торговых отношений. В свою очередь здесь, в Минской области, в китайском поселке будет представлена наша продукция.
Во время встречи стороны подписали меморандум об установлении побратимских отношений. Центральный регион первый в стране начал сотрудничать с городом Чунцин. В марте там прошли дни культуры Минской области. Через несколько недель белорусскую делегацию ждут с ответным визитом на форуме в Поднебесной, где будет обсуждаться возможное финансирование ряда проектов, среди которых – строительство хирургического комплекса в Боровлянах.