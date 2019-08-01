В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани

Новости Беларуси. Копия Несвижского замка появится в Китае. Уникальный туристический комплекс с белорусским колоритом построят в районе Юйбэй города Чунцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он расположится в местном сельскохозяйственном технопарке. Прототипом застройки станут архитектурные достопримечательности Минской области и белорусской столицы. Планируется, что район также станет площадкой для культурного обмена между странами.

Соглашение, которое 1 августа подписали стороны, предусматривает и ответный шаг на белорусской земле – под Минском появится аналогичный комплекс с архитектурой восточной Сычуани.

Николай Рогащук, заместитель председатель Миноблисполкома:

Планируют китайские наши партнеры к концу 2020 года завершить формирование этой деревни. Что касаемо у нас, сегодня мы посмотрим земельные участки. В строительстве будет выступать китайский инвестор, поэтому после того, как будет определено местоположение земельного участка, я думаю, в кратчайшие сроки наши китайские друзья построят и здесь.

Тан Чуань, секретарь комитета Коммунистической партии Китая района Юйбэй Чунцин:

Мы уверены, что этот поселок станет отличной площадкой для размещения белорусских сельскохозяйственных продуктов. Он, безусловно, будет стимулировать развитие торговых отношений. В свою очередь здесь, в Минской области, в китайском поселке будет представлена наша продукция.