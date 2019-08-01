Александр Лукашенко 1 августа проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиеевым

Узбекский лидер с официальным визитом в нашей стране. Переговоры глав государств пройдут в узком и расширенном форматах. Главное для стран – вопросы экономики. Стороны стремятся к миллиардной отметке в товарообороте. Ожидается, что основное внимание будет уделено именно этой теме.

Новости Беларуси. Минск и Ташкент расширяют границы сотрудничества. Во Дворце Независимости началась встреча президентов Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент: Первый официальный визит Шавката Мирзиеева, можно сказать, венчает белорусско-узбекскую повестку, которая главенствовала на этой неделе.

Уже прошел первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана. По его итогам подписали 26 соглашений, еще 20 – прорабатывают. Через дорогу от Дворца Независимости находится Национальный выставочный центр, где в эти дни проходит выставка «Сделано в Узбекистане». Буквально накануне в Минске прошли и дни культуры этой страны.

Беларусь и Узбекистан связывают не просто дружеские, давние отношения: мы готовы работать в интересах друг друга, открыты для диалога.

Об этом свидетельствует и то, что 31 июля после прилета в Беларусь Шавкат Мирзиеев отправился в резиденцию «Заславль», где вместе с нашим Президентом они провели неформальную встречу.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

1 августа основная официальная часть переговоров во Дворце Независимости. Ожидается, что лидеры обсудят самые перспективные сферы сотрудничества – это машиностроение, высокие технологии, легкая промышленность и фармакология. По результатам переговоров планируется подписать ряд международных документов.