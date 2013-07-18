Предпринимателей Беларуси возьмут на особый контроль: специальная комиссия будет проводить внеплановые проверки

Новости Беларуси. В борьбе за качество. Выполняют ли крупные сети и индивидуальные предприниматели правила торговли и оказания услуг? Теперь этими вопросами займется специальная комиссия.

В 80% проверенных организаций выявлены различные нарушения правил торговли и обслуживания. Чаще всего покупателей обвешивают и обсчитывают, продают им некачественный, а иногда и небезопасный товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерьян Беспалый, начальник управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

В настоящее время мы особое внимание уделяем организации торговли отечественными товарами и работе в этом направлении крупных организации торговли. У нас есть плановые проверки, и однозначно будем проводить и внеплановые, для того чтобы хозяйственные субъекты понимали свою ответственность и делали все, чтобы наши граждане чувствовали себя комфортно, уютно и чувствовали, что их права никто не нарушает.