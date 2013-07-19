Американский Дейтройт подал заявление о банкротстве: долг мегаполиса превышает 14 млрд долларов

Новости США. Американский Дейтройт подал заявление о банкротстве. Если оно будет одобрено, то автомобильная столица Соединенных Штатов станет крупнейшим городом-банкротом в истории страны.

Финансовое поражение не стало новостью для руководства мегаполиса. Долг Детройта превышает 14 миллиардов долларов. Еще в феврале в городе появился антикризисный управляющий, который периодически урезал зарплаты госслужащих и повышал налоги. Но реанимировать экономику не удалось.

Кстати, финансовый недуг перешел уже в хроническую стадию. Город моторов стал приходить в упадок примерно 40 лет назад, когда ситуация в американском автопроме резко ухудшилась. Сейчас Детройт не только один из самых бедных городов страны, но еще и чуть ли не самый криминальный. Уровень преступности превышает общеамериканский практически в пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.