В Гродненской области приступили к уборке корня валерианы

Новости Беларуси. В Гродненской области начинает уборку сердечного растения. Основной производитель лекарственных трав в Беларуси – хозяйство «Большое Можейково». Убирают корни валерианы только на второй-третий год выращивания. Выкапывают комбайнами, но собирают и очищают от земли исключительно вручную. Поставляются полезные корни не только в аптеки Беларуси, но и на экспорт.

С корнем валерианы пенсионерка Алина Косач расправляется как настоящий профессионал. И не мудрено: женщина уже больше 30 лет возделывает лекарственную культуру. Несмотря на ручной труд, отказываться не собирается. Ведь в сезон за такую работу хозяйство платит до 30 миллионов рублей.

Алина Косач, житель деревни Большое Можейково:

Заготавливаем валерьянку, потом мы ее садим, полем и убираем. И за это нам платят и дают потом зерно.

В 2015 году в хозяйстве валерианой засеяли 18 гектаров. Работают на них местные жители. Летом – прополка, осенью – сбор урожая. Затем целебные корни обязательно моют. Для этой процедуры создана целая система искусственных прудов.

Валерий Янковский, управляющий участком сельхозпредприятия «Совхоз «Большое Можейково»:

Это речка, на которой построена дамба, на дамбе построена мойка для того, чтобы потом мыть валерьяну. Пропускная способность этой мойки, мы обычно моем световой день, это от 20 до 30 тонн.

Моют корень валерьяны в специальном бункере. Принцип его работы ничем не отличается от обыкновенной стиральной машины. В считанные минуты сырье становится чистым и по транспортеру отправляется в кузов автомобиля.

Местное хозяйство единственное в Беларуси выращивает корень валерианы в промышленных масштабах.

Юрий Белявский, директор сельхозпредприятия «Совхоз «Большое Можейково»:

Есть запросы, конечно, из-за границы (из Украины и России). Но мы стараемся полностью обеспечить внутренний рынок.

Отечественная валериана по своим характеристикам превосходит импортные аналоги. Ручной сбор позволяет сохранить все полезные свойства растения. Еще один плюс – приемлемая цена. Как результат – на прилавках аптек импортных препаратов практически не встретишь.

Мария Мисюк, житель Щучина:

Покупаю белорусскую валерьянку для успокоения нервов и когда поспать. Покупаю, конечно, белорусское.

Наталья Чайковская, заведующий центральной аптекой № 6 Щучинского района:

Имеющееся количество корневища с корнями валерьяны отечественного производства полностью удовлетворяет потребности населения нашего района. Естественно, ценовая доступность тоже для населения имеет немаловажную роль.

Из-за повышенного спроса на корень валерианы в хозяйстве уже задумываются о расширении площадей под эту культуру. В планах – поставлять лечебный товар на рынки соседних государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.