Ирина Наркевич: Малый бизнес в Беларуси хочет рисковать не рискуя – это неправильно

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает заместитель министра торговли Республики Беларусь Ирина Наркевич.

Ирина Владимировна, вы сопредседатель той самой тайной рабочей группы. Почему тайной? Потому что вот уже два или три раза она работала за закрытой дверью, а, соответственно, породила массу слухов, домыслов, вопросов, в том числе наших телезрителей. Поэтому, я полагаю, настал момент разъяснить и объяснить, о чем же удалось договориться.

Ирина Наркевич:

В стране идут процессы дебюрократизации процессов всех в экономике, поэтому если не нужно что-то иметь излишне, не нарушая закона, нужно это и делать. Я бы сказала, что эти излишние какие-то требования сейчас как структура отсекается ненужная, выкристаллизовывается какой-то четкий шаговый инструментарий по сопроводительным документам, по сертификатам и документам, которые под сертификацию должны быть у малого бизнеса, в торговых объектах или же в торговых местах.

То есть тема сертификатов остается, но это будет проще?

Ирина Наркевич:

Вы знаете, остается все, по сути дела. Ничего не меняется. Мы же не отменяем ни 222-й Указ, ни саму процедуру сертификации. Но упрощаются процессы и минимизируются риски. Например, упрощаются процессы. Если мы говорим о сопроводительных документах (это 222-й Указ), то, например, моделируя ситуацию на нашем торговом центре каком-то или рынке, предприниматель может иметь три места на рынке или три торговые точки в торговом центре.

Чаще всего именно так и происходит.

Ирина Наркевич:

Он имеет право на трех наемных рабочих. И, как правило, у него где-то сконцентрированы документы. Но сейчас по законодательству сопроводительные документы должны быть во всех трех местах. А зачем? Поэтому это первая такая, как мы говорим, снижаем градус. Мы не говорим, что не должно быть документов. Мы говорим, что мы упрощаем. И говорим, что эти документы должны быть в одном месте.

И насколько я понимаю этот поиск знаменателя, вы определенную моду диктуете на всем пространстве ЕАЭС, вы первопроходцы в этом смысле. Я правильно понимаю?

Ирина Наркевич:

Я бы хотела сказать, у каждой страны есть свое национальное законодательство. Если говорить о сопроводительных документах, то в каждой стране есть свои особенности, что присутствует и в нашей стране. Но то, что, наверное, мы первые из стран ЕАЭС так тщательно, внимательно начинаем исполнять законодательство, это точно. И поэтому именно наш бизнес, малый бизнес, индивидуальные предприниматели имеют всю нагрузку на свои плечи. И вот здесь, еще раз хочу подчеркнуть, как раз и важны эти шаги рабочих групп, где столкнулись теория с практикой, где как раз сейчас разруливается и рассматривается эта правоприменительная практика в рамках Республики Беларусь, но с учетом подходов ЕАЭС, единого пространства.

Ирина Владимировна, наш бизнес, белорусский малый бизнес, так исторически сложилось, привык на себе это бремя нести: и логиста, и маркетолога, и где закупить, и откуда привезти, и как продать. Не только продать, а всю эту цепочку. Это колоссальный риск. А как государство может помочь, чтобы минимизировать эти риски?

Ирина Наркевич:

Вы знаете, уже, наверное, настало время, не нужно, чтобы индивидуальный предприниматель, этот малый бизнесмен на себя эти риски взваливал. Он просто должен взять у какой-то добропорядочной фирмы товар со всеми сопроводительными документами, сертификатами, заложить свою моржинальность и продать товар. Но для того, чтобы ему конкурировать по цене, и берет он эти риски дополнительные, едет сам в Москву с клетчатой сумкой, как мы привыкли, не всегда с клетчатой. Потому что он тогда может получить немножечко большую маржу или ту же маржу, но продать товар, а не стоять с товаром. Малый бизнес хочет рисковать не рискуя – это тоже неправильно. Но то, что минимизировать риски (и это правильно, и государство, возможно, должно какие-то предпосылки для этого создавать), это верно.

Привожу такой пример. Например, сертификаты. Ввели новый Указ Президента, штрафные санкции продумали. Они, в принципе, достаточно, наверное, правильно выстроены, потому что настало время сказать «нет» небезопасному товару. Весь мир с этим борется. С контрафактным товаром, с нелегальным товаром. Почему там заложены большие базовые составляющие? Потому что пришло время бороться с этим товаром. Но с учетом это практики, которую принес нам наш малый бизнес, который, например, по пять шапок продает. Слушайте, но я же отличаюсь пятью шапками от того импортера, который 5 млн шапок ввез и там нет сертификата. Или же у меня на пяти шапках неправильная маркировка. И на 5 млн шапок неправильная маркировка. То есть вот эта соразмерность этого небольшого, так как он и опасность приносит, может быть, своим небезопасным товаром меньшую, хотя здесь тоже спорный вопрос, но она должна присутствовать в ответственности. То есть нужно снизить риски малого бизнеса соразмерно какому-то содеянному. И если мы раньше говорили, что должен быть оригинал, если его нет, то копия с синей печатью (а за ней тоже надо сходить, время и деньги потратить), не нужно сейчас это. Есть у него сертификат, где выпущен товар в обращении, он его по прозрачной цепочке купил, его сам субъект торговли, вводящий на территорию Республики Беларусь в обращение, согласовывает, подписывает, если нужна эта копия. Важно доверять бизнесу, но проверять. Поэтому, работая на доверии, я думаю, что через какое-то время здесь очень важна составляющая правовой культуры торговли. Мы же не должны говорить, что все обманывают в торговле. Нет.

Конечно. Да и этот формат бизнеса 90-х, когда я шел на рынок и понимал, что меня обманут в любом случае, это время прошло.

Ирина Наркевич:

Вы знаете, прошло это время. Может быть, оно еще не совсем прошло. Сегодня весь мир (то, о чем вы говорите: та торговая марка, та ткань), здесь еще предстоит очень многое сделать, но то, что вот эти лихие времена прошли, они прошли действительно, потому что в рамках даже этого образования (ЕАЭС) мы уже перешли на новые рельсы. Новые рельсы – это торговать товаром безопасно для нашего народа, стран ЕАЭС. Таким же этапом и путем идет европейское сообщество. Они тоже защищают свое. Знаете, здесь есть такие отголоски, иногда от индивидуальных предпринимателей я слышала, они говорят: «Ой, да какая разница потребителю, какой он товар покупает?» Для этого нужно спросить у потребителя.

Ирина Владимировна, вы покупатель профессиональный.

Ирина Наркевич:

Полагаю, да.

Вас на рынке или в торговом центре узнают? Вам вряд ли подсунут товар без сертификата.

Ирина Наркевич:

Вы знаете, я не спрашиваю сертификаты. Я общаюсь с продавцом. Люблю профессиональных продавцов, которые знают товар, с которыми можно поговорить, он тебе что-то посоветует. Но я сама могу определиться с тканью, какая это ткань, какой это размерный ряд. Есть ли там ярлыки по уходу за товаром. А если ярлыков нет, я просто приобретать не буду, потому что нужно понимать, как этим товаром пользоваться, как за ним ухаживать, чтобы долго служил. Но я профессиональный потребитель, да.

Смею полагать, что до вашего уровня все больше белорусов подтягивается, потому что сейчас очень сложно ввести в заблуждение покупателя.

Ирина Наркевич:

Для нас это очень правильно, для меня это бальзам на душу, потому что у нас действительно уже выросла армия профессионального потребителя…

Поколение.

Ирина Наркевич:

Можно сказать и поколение. Конечно, потребитель уже другой. Он умеет, знает, читает, разбирается, выбирает и покупает то, что ему нужно. И это хорошо и правильно. Но помогать ему должен профессиональный продавец.