В государствах ЕАЭС уменьшается количество безработных

На 1 июня 2022 года на биржах труда стран-участниц официально состоит чуть более миллиона человек. А это почти на 42 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Таким образом, количество неработающих составляет 1,1 % численности рабочей силы. В 2021-м этот показатель был почти вдвое больше. К слову, самый низкий уровень безработицы зафиксирован именно в нашей стране – чуть больше 7 000 человек. Следом идут Армения, Кыргызстан, Казахстан, а замыкает цепочку Россия с цифрой в 681 тысячу нетрудоустроенных.

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