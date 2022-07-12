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Евро вплотную приблизился к доллару впервые за почти 20 лет

12 июля 2022 18:26
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Евро вплотную приблизился к доллару впервые за почти 20 лет. Утром торги на белорусской валютно-фондовой бирже открылись падением двух валют по отношению к белорусскому рублю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На завершении аукциона курс евро оказался выше доллара всего на полкопейки.

Евро вплотную приблизился к доллару впервые за почти 20 лет-1

Напомним, европейская валюта традиционно торговалась дороже американской. Исключением был разве что 2000 год, когда доллар стоил дороже. В 2001-м евро все еще уступал доллару в цене, но к 2003-му вернул себе лидирующую позицию.

Евро вплотную приблизился к доллару впервые за почти 20 лет-4

Снижение стоимости евро происходит на фоне опасений по поводу надвигающейся на Европу рецессии, высокого уровня инфляции и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центробанком. Также влияние на европейскую валюту продолжает оказывать и энергетический кризис в регионе. С 11 июля газопровод «Северный поток» остановлен на техническое обслуживание. И на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят.

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# Валюта # Экономика # Фотофакт

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