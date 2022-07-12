Евро вплотную приблизился к доллару впервые за почти 20 лет. Утром торги на белорусской валютно-фондовой бирже открылись падением двух валют по отношению к белорусскому рублю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На завершении аукциона курс евро оказался выше доллара всего на полкопейки.

Напомним, европейская валюта традиционно торговалась дороже американской. Исключением был разве что 2000 год, когда доллар стоил дороже. В 2001-м евро все еще уступал доллару в цене, но к 2003-му вернул себе лидирующую позицию.