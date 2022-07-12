Евро вплотную приблизился к доллару впервые за почти 20 лет. Утром торги на белорусской валютно-фондовой бирже открылись падением двух валют по отношению к белорусскому рублю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На завершении аукциона курс евро оказался выше доллара всего на полкопейки.
Напомним, европейская валюта традиционно торговалась дороже американской. Исключением был разве что 2000 год, когда доллар стоил дороже. В 2001-м евро все еще уступал доллару в цене, но к 2003-му вернул себе лидирующую позицию.
Снижение стоимости евро происходит на фоне опасений по поводу надвигающейся на Европу рецессии, высокого уровня инфляции и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центробанком. Также влияние на европейскую валюту продолжает оказывать и энергетический кризис в регионе. С 11 июля газопровод «Северный поток» остановлен на техническое обслуживание. И на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят.
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