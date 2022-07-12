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«Лучший экспортёр года». Итоги конкурса среди промышленников подвели в Минске

12 июля 2022 18:40
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Новости Беларуси. «Лучший экспортер года». Итоги республиканского конкурса среди промышленников подвели в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лучший экспортёр года». Итоги конкурса среди промышленников подвели в Минске-1

От металлургии до сельского хозяйства. В финале более 145 предприятий и компаний малого и среднего бизнеса, каждая доказала свою состоятельность и конкурентоспособность. Победителей определили в 20 номинациях, а 47 предприятий отметили поощрительными дипломами.

«Лучший экспортёр года». Итоги конкурса среди промышленников подвели в Минске-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
В оргкомитете участвуют представители госорганов, регионов и бизнес-ассоциаций. Учитываются основные прозрачные критерии. Это объем экспорта на одного рабочего, непосредственно занятого в процессе производства либо в сфере услуг, это физические объемы, это география поставок.

«Лучший экспортёр года». Итоги конкурса среди промышленников подвели в Минске-7

57 новых рынков сбыта на экспортной карте и порядка 15,5 миллиона долларов – таковы общие достижения финалистов конкурса. В лидерах уже который год представители молочной отрасли, деревообработки и тяжелой промышленности.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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