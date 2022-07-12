«Лучший экспортёр года». Итоги конкурса среди промышленников подвели в Минске

Новости Беларуси. «Лучший экспортер года». Итоги республиканского конкурса среди промышленников подвели в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От металлургии до сельского хозяйства. В финале более 145 предприятий и компаний малого и среднего бизнеса, каждая доказала свою состоятельность и конкурентоспособность. Победителей определили в 20 номинациях, а 47 предприятий отметили поощрительными дипломами.