В Гомеле 4 года не могут достроить дом для многодетных

Новости Беларуси. Возместят ли средства дольщикам проблемного дома в Гомельской области или они все-таки получат свои долгожданные квадратные метры, покажет время. Пока же квартирная эпопея продолжается - уже 4 года. Дом должны были построить ещё в 2010, однако, сегодня готов он только на половину. До 1 января остается уже меньше месяца. А именно к этому числу Президент поручил решить все проблемы в строительной сфере. Многие вопросы с долгостроями решены, однако проблемных домов еще немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот паспорт строительства, как чемодан с двойным дном. С одной стороны чёрным по белому написано начало строительства июнь 2013 окончание - лето 2014. Но правду не скроешь: сквозь свежий слой белой краски проступают первоначальные сроки: начало строительства - 2009, окончание - 2012.

Заселиться в свои квартиры дольщики должны были уже в 2010. Но вместо обустройства домашнего очага они вот уже четвёртый год слышат казённые формулировки: «внесение корректировок в проектно-сметную документацию», «недокомплектованность», «недостаточное финансирование»... Что происходило всё это время на стройплощадке, коротко описал местный сторож.

Сторож:

4 года было на нулевом уровне. Фундамент заморозили. С июня начали делать.

Денег не было с самого начала. Квадратный метр в этом элитном доме всегда стоил чуть ли не в два раза дороже бюджетных панелек. И желающих вложиться в такую недвижимость не нашлось. Для того чтобы дом хоть как-то достроить, его перевели в разряд возводимых с господдержкой. Предложили квартиры многодетным семьям. В итоге получилось, что не самые обеспеченные гомельчане сегодня строят квартиры стоимостью почти в 10 миллионов за квадратный метр. Цена за время строительства выросла в три раза.

Виктор Кусмарцев:

Если раньше мы писали несколько писем и останавливались, то сейчас мы просто вынуждены кричать от отчаяния. Хотим, чтобы нас услышали. Что бы семьи, многодетные семьи наконец-то заселились.

Кстати, Виктор Кусмарцев - профессиональный председатель жилищных кооперативов. Их в его подчинении целых пять. Решать проблемы со строителями не впервой. Но предпочитает это делать полюбовно. Без лишнего шума. В случае со своей личной квартирой так не получилось. Терпение лопнуло, когда строители просто ушли с объекта, объявив технологический перерыв.

Александр Колесников, начальник производственного отдела Управления капитального строительства Гомельского горисполкома:

Банки приостановили кредитование на дома с готовностью меньше 50% до конца 2013 года. Возможно, в 2014 году будет принято новое постановление.