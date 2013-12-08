Молочно-товарные фермы в Беларуси: из 1208 запланированных, в эксплуатации к концу 2013 будет 940

Новости Беларуси. Интересовал ли молочный вопрос белорусского потребителя? С чего же напиток с кальцием вроде бы всегда не в дефиците? Всевозможная импровизация и других продуктов из молочных составляющих на прилавках. Но тем не менее некоторых молочных рек на карте белорусского сельского хозяйства нет, остались, так сказать, у истоков. Посмотрим глубже.

За прошлый год в стране произвели более 6 миллионов тонн молока. В планах к 2016 году, при условии, что глобальная модернизация молочной отрасли пройдет без проволочек и в сроки, молока прибудет почти 10 миллионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы давно уже не высматривают на прилавках импортную молочку. Внутренний рынок насыщается продуктом от белорусских коров. Излишки, как стало быть, отправляются на экспорт. Только за прошлый год наших молочных продуктов съели и выпили за рубежом почти на 2 миллиона долларов (запомните эту цифру!). А вот доктор экономических наук Ирина Новикова, вникнув в суть проблемы и проведя свой расчет, ужаснулась: из-за невыполнения плана модернизации молочно-товарных ферм, мы теряем колоссальную сумму.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории Академии при президенте РБ:

Мы недореконструируем 268 ферм. 268 ферм, которые не будут сданы, умножаем на 2 тысячи тонн молока и умножаем на экспортную цену 2 доллара за 1 литр. Получаем: мы не дополучим, белорусская экономика, не до получает более 1 миллионов долларов.

Будем разбираться, кто же не делает кассу. К концу 2013, картина вырисовывается четкая. Уже известно: из 1208 ферм, которые планировали запустить в производство до конца года, в эксплуатации будет лишь 940.

Сергей Голиков, заместитель начальника управления инвестиций и строительства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сдерживающими факторами, повлиявшими на этот процесс, во-первых, я считаю неудовлетворительную организацию работы на местах. Медленными темпами разрабатывалась проектно-сметная документация. Также неспешно разворачивались работы на строительных площадках. Вместе с тем, правительством была оказана существенная помощь по этому вопросу. Удешевлены стройматериалы, оборудование приобреталось в лизинг. И тем не менее один из сдерживающих факторов — недостаток финансирования.

Кто же самое слабо звено? Мы отправляемся на провалившие государственное задание фермы. В аутсайдерах Могилевская и Витебская области. Но если на Могилевщине справились с половиной от задания, то северный регион осилил всего 20%. Некоторые молочно-товарные фермы из уже модернизированных работают не на полную мощность.

Устянская ферма реконструированна еще в 2012 году по программе Президента. По внешнему виду, сложно сказать, что когда-то здесь проходила реконструкция. Посмотрим, что же внутри. И конечно же, не поленимся пересчитать коров.

По информации комитета Госконтроля ферма рассчитана на 400 скотомест, но до сих пор не укомплектована на 135 голов. Здесь нас, конечно же, не ждали, но сарафанное радио на селе работает без помех. Сначала появилась бригадир, а потом и зоотехник.

На четыреста голов дойного стада в сараях места не нашлось. Зато сразу в двух секциях здесь же стоят нетели.

Доят здесь черно-пестрых буренок. Суточный объем – чуть менее 5 тонн. Доильный зал оснащен современным оборудованием. Система компьютеризирована. Все это еще надо окупить. А рентабельность в хозяйстве не самая высокая. В сараях коровы стоят буквально одна на одной. Секции переполнены. Кто первым занял место около кормушки, тот и сыт. И мы уже не говорим о том, что убирать стойла тоже надо. Тем временем одно помещение на ферме пустует. Вместо скота там стоит вода.

Строители уехали, ферму приняли и «доить» уже, выходит, некого. Власть сменилась. У нового руководителя руки тоже еще не дошли. И пока мы на все это смотрели, на ферму добрались и те, кто, вероятно, не часто здесь бывает. Потому как конкретной информации у районного зоотехника мы тоже не получили.

Анна Субботина, специалист отдела животноводства управления сельского хозяйства Оршанского райисполкома:

(На этой ферме сколько голов?) Сейчас 296. Есть договоренность на покупку нетелей. Будут приобретены нетеля. И будет докомплектована. Буквально месяц-полтора.

Чтобы выйти к общему знаменателю и в конце-концов быть объективными, мы сами пересчитали поголовье.

Валентина Железная, корреспондент СТВ:

265 - такая вот математика…

Сергей Хацкевич, начальник управления Комитета государственного контроля по Витебской области:

На государственном предприятии «Устье» на сегодняшний день есть большие сложности в части воспроизводства стада. На 2012 год по данному хозяйству, если должно по нормативу вводиться не менее 25 телок на 100 коров, то здесь в 2012 году было введено 19. Исходя из этих показателей уже можно говорить о том, что есть большие вопрос. И на сегодняшний день нужно должным образом подходить к решению этой проблемы.

А тем временем зоотехник нас уверяет: потери телят бывают, но не значительные.

Наталья Торгонская, исполняющая обязанности зоотехника сельскохозяйственной экспериментальной базы «Устье»:

Бывает конечно падеж. За месяц и четыре, и три и два.(Так а на 100 коров сколько приходится телят?) 98, 94 - по разному.

А вот в Могилевской области решили работать по системе «с чистого листа» и начали строить новые молочно-товарные фермы. Оценить новострой для рогатых можно в Круглянском районе, возведен он по той самой инновационной технологии, обещанной губернатором. Суть ее в дешевых белорусских материалах. В районе этот комплекс ни единственный. Работа велась сразу в 7 хозяйствах.

Анатолий Щупленков, председатель Круглянского райисполкома:

В целом по району выполнено поручение главы государства. 7 молочно-товарных ферм реконструировано. Что позволило в целом по району в обеспечить в 2012 году рост реализации молока на 115,3%. По результатам 11 месяцев этого года - 112%.

Прибыль с ферм — статья в бюджете весомая. Об этом говорят и цифры. На молоке здесь зарабатывают неплохо. Потому на комплексе в деревне Храпы активно ведут строительство и второй очереди. Однако эта линия уже не входит в госпрограмму. Но не все на Могилевщине круглые отличники. Из 170 ферм готова половина. Основной барьер и есть то самое строительство блоков фактически с фундамента. Новые площадки не искали. Чтобы увеличить поголовье, возводили там, где уже были коровники. Выгоду подсчитывали и экономически этот путь обоснованный. Но затратный.

Александр Лапицкий, начальник отдела строительства управления механизации и строительства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

Предпринимаются меры, чтобы изыскать источники финансирования. Лично губернатор Пётр Михайлович Рудников занимается этим вопросом. До конца текущего года, до 1 января будет введено еще 53 объекта.

На уже реконструированных объектах, а их в стране функционирует 1170, доят половину от общего объема по республике. Всего же в стране 4,5 тысячи комплексов. И здесь не надо быть великим финансистом, чтобы подсчитать выгоду.

Вадим Кунц, директор филиала «Фалько-Агро» агрокомбината Дзержинский:

В 2011 году было принято решение строить на базе нашего филиала новый МТК. Сначала построили новый сарай, чтобы не потерять молоко и одновременно молочно-доильный блок. Плавно, не теряя молока мы перешли на новую технологию доения коров и производства молока.

Модернизацию фермы директор хозяйства начинал еще с нынешним министром сельхозпрода, тогда директором «Дзержинского». Бизнес-план показал: строительство с нуля обойдется дорого. Решили дать вторую жизнь старым стенам. Все это время молоко не только не теряли, но и увеличивали объем. До реконструкции на ферме удои были куда ниже. Да и поголовья в сараях на 300 буренок меньше. Комплектовали своим молодняком. Вот уже к концу года выходят на полную мощность.

Вадим Кунц, директор филиала «Фалько-Агро» агрокомбината Дзержинский:

Если эта ферма раньше сдавала до 7 тонн молока в сутки, то сегодня от 12,5 до 13 тонн в сутки. То есть мы приросли на 5,5 тонн. Это сущетсвенно влияет на экономику нашего хозяйства. Здесь рентабельность порядка 30%.

Впрочем, продуктивность здесь делают отнюдь ни новые стены. А коровы. На молочно-товарном комплексе выводят голштинов. Излюбленная порода фермеров, во всем мире очень прибыльная.

Вадим Кунц, директор филиала «Фалько-Агро» агрокомбината Дзержинский:

Берем сперму в Канаде и Америке. Покрываем этой спермой своих коров. И соответственно, получаем улучшение генетики. Американцы-голштины, допустим, получают до 15 тонн на корову в год. Мы пока получаем 7,5, но мы этого уровня достигли. Конечно, мы идем дальше.

Ну и кормят коров здесь, надо сказать, как на убой! В рационе и витамины, и минералы, и белковые компоненты.

Константин Дубровский, начальник отдела животноводства филиала «Фалько-Агро» агрокомбината Дзержинский:

На сегодня мы вводим 12 кг сенажа, 22 кг силоса куккурузного, 7,5 комбикорма на корову и 5 кг пивной дробины.

Сохранность телят на ферме стопроцентная. Следят за ними как следует. Специалисты, наверное, позавидуют. Но в этом телятнике за сутки молодняк прибавляет больше килограмма в весе. Собственно на страже здоровья стоят не только ветеринары. Когда здесь мы увидели вот эту парнокопытную особь, нечаянно обмолвились, а толку с него, вероятно, как молока.

Вадим Кунц, директор филиала «Фалько-Агро» агрокомбината Дзержинский:

Он выделяет феромон, который убивает болезнетворные бактерии простудных заболеваний. Это подсказали ученые. Ставим на входе. Они себя гораздо лучше чувствуют. Мы сейчас пройдем, вы увидите, там покашливают, а эти нет.

Но с демографией на ферме остаются вопросы. Здесь уже ни первый год наблюдают: чем больше удой с коровы, тем больше проблем с покрытием.

Константин Дубровский, начальник отдела животноводства:

Если считать на 100 коров, у нас 70 дают теленка. С 30 есть проблемы.

С этим вопросом хозяйство обратилось к ученым. Кстати, здесь по многим проблемам консультируются у них.

Артем Финогенов, заведующий отделом бактериальных инфекций института экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского:

Мы происследовали животных, провели комплексный анализ, биохимии, гематологии, анализ кормов. Коровы, которые высокопродуктивные, там есть особенности с воспроизводительной функцией. Их надо позже покрывать. Дать им отдохнуть после родов.

Молочно-товарный комплекс «Фалько-агро» – пример образцовый. Таких по стране немало. Но хватает и тех из-за кого план горит, а доход стоит на месте. Оставшиеся 268 молочно-товарных комплексов, в которых в этом году, судя по всему, так уже и не ступит нога коровы, будем надеяться, введут в 2014 году. В чужой карман мы конечно же не лезем. Но время и деньги — сегодня почти как синонимы. Значит опоздание минусует нули.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории Академии при президенте РБ:

Несмотря на то, что мир занимается тем, что переходит к шестому технологическому укладу, у нас получается хорошо экспортировать сельскохозяйственную продукцию. И, соответственно, нужно модернизировать те производства, которые принесут нам достаточно приличный доход.

Почему теряем миллионы, выяснять, конечно, не нам. А в минсельхозпроде о нереализованных надеждах уже ясно сказали: при должном подходе все должно было получиться.