Прямой эфир

Котельная на щепе почти за 10 миллионов долларов заработает в Минской области

09 декабря 2013 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Тепло и дешево». Новая котельная на местных видах топлива появится в Стародорожском районе. Проект реализуют местные власти при содействии Всемирного банка. Стоимость объекта - почти 10 миллионов долларов.

Сегодня теплом и горячей водой жителей райцентра обеспечивает единственная котельная №1. Два котла работают на газе и два - на мазуте. Строительство и использование энергоисточника на щепе позволит надежно и бесперебойно обеспечивать население теплом и горячей водой, и до минимума свести потери тепла, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 

# Экономика # Государственная политика в области энергетики

Другие новости рубрики

Все новости
Молочно-товарные фермы в Беларуси: из 1208 запланированных, в эксплуатации к концу 2013 будет 940
08 декабря 2013 19:10

Молочно-товарные фермы в Беларуси: из 1208 запланированных, в эксплуатации к концу 2013 будет 940

Первую 5-звездочную гостиницу в Минске откроют в апреле 2014
05 декабря 2013 17:33

Первую 5-звездочную гостиницу в Минске откроют в апреле 2014

Британская IT-компания рассматривает возможность инвестирования в бизнес на территории Беларуси
05 декабря 2013 13:33

Британская IT-компания рассматривает возможность инвестирования в бизнес на территории Беларуси