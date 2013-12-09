Котельная на щепе почти за 10 миллионов долларов заработает в Минской области

Новости Беларуси. «Тепло и дешево». Новая котельная на местных видах топлива появится в Стародорожском районе. Проект реализуют местные власти при содействии Всемирного банка. Стоимость объекта - почти 10 миллионов долларов.



Сегодня теплом и горячей водой жителей райцентра обеспечивает единственная котельная №1. Два котла работают на газе и два - на мазуте. Строительство и использование энергоисточника на щепе позволит надежно и бесперебойно обеспечивать население теплом и горячей водой, и до минимума свести потери тепла, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

