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Подоходный налог могут снизить в Беларуси

28 марта 2018 17:12
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Новости Беларуси. Подоходный налог в Беларуси может быть снижен, как и налог на прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство финансов озвучило основные положения налоговой реформы на ближайшую перспективу. Смысл преобразований в том, чтобы привлечь инвестиции и поддержать белорусов с не самыми высокими зарплатами. Политика финансового регулятора совпадает с европейской налоговой практикой. В последние годы в Европе растут ставки НДС и снижаются ставки корпоративных налогов.

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Подоходный налог могут снизить в Беларуси-1

К 2020 году Минфин должен предложить пакет согласованной системной налоговой реформы. Обсуждают даже самые радикальные варианты, когда ставка налога на прибыль и подоходного налога будет установлена на уровне 10%, а единая ставка НДС на уровне 20-21%. Тут главное соблюсти баланс: и на бизнес не надавить излишне, и при этом обеспечить стабильное поступление доходов в бюджет.

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# Экономика # Налоги # Фотофакт

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