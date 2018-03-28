Подоходный налог могут снизить в Беларуси

Новости Беларуси. Подоходный налог в Беларуси может быть снижен, как и налог на прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство финансов озвучило основные положения налоговой реформы на ближайшую перспективу. Смысл преобразований в том, чтобы привлечь инвестиции и поддержать белорусов с не самыми высокими зарплатами. Политика финансового регулятора совпадает с европейской налоговой практикой. В последние годы в Европе растут ставки НДС и снижаются ставки корпоративных налогов.

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