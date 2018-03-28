Новости экономики за 28.03.2018

Новости Беларуси. Крупнейшие в 2018 году торги топливной щепой на экспорт прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупнейшие в 2018 году торги топливной щепой на экспорт прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сумма сделок 5,5 миллиона евро. В торговой сессии участвовали 2 белорусских продавца и 15 покупателей из стран Европейского союза. В конкурентной борьбе за покупателя белорусские экспортеры смогли продать свою продукцию дороже на 42 тысячи евро. По мнению аналитиков, в связи с запретом на вывоз из страны необработанной древесины, щепа станет одной из основных экспортных позиций для отечественного лесопромышленного комплекса.
ЕВРОПЕЙСКИЙ КРЕДИТ В ПОМОЩЬ
Европейский кредит поможет достроить кольцевую дорогу вокруг Минска. Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение по строительству участка Слобода – Паперня. Сумма кредита почти 42 с половиной миллиона евро. Скоро объявят международный конкурс по выбору генподрядчика. Строительные работы планируют завершить в течение года.
МОДНОЕ СОБЫТИЕ ВЕСНЫ
Самое ожидаемое модное событие весны в деловом сообществе. На экспозиционной площади более 3000 квадратных метров встретились специалисты модной индустрии, чтобы ознакомиться с новыми коллекциями, трендами сезона, инновационными технологичными решениями в области легкой промышленности. В поисках новых партнеров и укрепления деловых связей в Беларуси собрались компании из Польши, Португалии, России, Турции, Узбекистана и Украины. Впервые в рамках деловой программы была организована торгово-закупочная сессия в формате В2В переговоров для участников выставки и продавцов.
Белорусы смогут свободно открывать счета за рубежом