Новости экономики за 28.03.2018

Новости Беларуси. Крупнейшие в 2018 году торги топливной щепой на экспорт прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сумма сделок 5,5 миллиона евро. В торговой сессии участвовали 2 белорусских продавца и 15 покупателей из стран Европейского союза. В конкурентной борьбе за покупателя белорусские экспортеры смогли продать свою продукцию дороже на 42 тысячи евро. По мнению аналитиков, в связи с запретом на вывоз из страны необработанной древесины, щепа станет одной из основных экспортных позиций для отечественного лесопромышленного комплекса. ЕВРОПЕЙСКИЙ КРЕДИТ В ПОМОЩЬ

Европейский кредит поможет достроить кольцевую дорогу вокруг Минска. Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение по строительству участка Слобода – Паперня. Сумма кредита почти 42 с половиной миллиона евро. Скоро объявят международный конкурс по выбору генподрядчика. Строительные работы планируют завершить в течение года. МОДНОЕ СОБЫТИЕ ВЕСНЫ