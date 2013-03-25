В Эмиратах намерены развивать промышленность и бизнес-инкубаторы с нулевыми ставками по налогам

Сотрудничеству Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов более 20 лет. В 1992 году между нашими странами были установлены дипотношения. Согласно докладу Международного института развития менеджмента, ОАЭ занимают первое место в мире по уровню эффективности финансовой политики. Деньги от нефтедобычи государство инвестирует в перспективные отрасли — от сферы услуг до высоких технологий.

Арабские бизнесмены приглядываются и к Беларуси. Наши страны традиционные партнеры в международных организациях. И наработанный кредит политического доверия вполне может дополниться экономическими проектами.

В прошлом году сумма инвестиций в Беларусь бизнесменов из Объединенных Арабских Эмиратов составила почти 23 млн. долларов. Рост более чем втрое по сравнению с 2011 годом. Взаимный товарооборот за прошлый год также достиг исторического максимума. Активизация экономических отношений — это результат регулярных переговоров и поиска точек соприкосновения между странами. Белорусский лидер посещал ОАЭ в 2000 и 2007 годах. После последнего визита главы государства делегации из Эмиратов стали наведываться в Минск ежегодно. Похоже, обе страны нашли направления, в которых может сложиться взаимовыгодное сотрудничество.

Сергей Кизима, политолог:

Объединенные Арабские Эмираты – страна, которая известна в мире как одна из самых активных инвестирующих стран. Учитывая огромные доходы от экспорта нефти, в стране сформированы различные активы и фонды на десятки миллиардов долларов. Уже десятки миллиардов долларов вложены в инвестиционные проекты за границей. Поэтому белорусский интерес прагматичен, белорусский интерес достаточно прост, чтобы часть из этих десятков миллиардов долларов поступили на различные объекты территории Беларуси.

Уже 4 года как между Минском и Абу-Даби действует прямое авиасообщение с частотой полетов три раза в неделю. ОАЭ - основной торговый партнер Беларуси в Персидском заливе. Стабильным спросом здесь пользуется белорусская техника: седельные тягачи и грузовики. МАЗ прорабатывает возможность открытия здесь своего представительства. Кроме этого в регион идут белорусские нефтепродукты, шины, стекловолокно, сухое молоко. Активно развивается экспорт услуг - транспортных, архитектурных, технических, торговых. На текущий момент в Беларуси зарегистрировано 14 предприятий с участием капитала из Эмиратов.

Ирина Новикова, заведующая кафедрой экономики Академии управления при президенте Республики Беларусь, доктор экономических наук:

Они вкладывают в сферу услуг. Они прекрасно понимают, в отличие от ряда других стран, что нефть – ресурс исчерпаемый. Разумеется, получив деньги на нефти, их куда-то надо вкладывать и смотреть на долгосрочную перспективу. И, я думаю, пока у нас есть «золотые» руки и неплохие головы, то нужно привлечь их деньги, чтобы соединить деньги, головы и руки. Вполне возможно, что мы получим неплохой результат.

В Эмиратах намерены развивать промышленность и бизнес-инкубаторы с нулевыми ставками по налогам. Поэтому отечественным экспортерам есть к чему присмотреться. В то же самое время наиболее привлекательными для арабского инвестора представляются проекты в области гостиничного бизнеса, строительства офисов, жилья. Беларуси и здесь есть, что предложить.