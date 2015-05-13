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«Товар Таможенного союза» или «сделано в ЕАЭС» — подобная маркировка в ближайшее время может появиться на товарах

13 мая 2015 13:36
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Новости Беларуси. «Товар Таможенного союза» или «сделано в ЕАЭС». Подобная маркировка уже в ближайшее время может появиться на товарах. Об этом 13 мая сообщил министр по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Продукция с таким знаком будет соответствовать всем регламентам Евразийского союза и беспрепятственно перемещаться по территории Таможенного союза. К тому же это позволит производителям из ЕАЭС активно конкурировать на рынке третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сидорский, член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской комиссии:
Мы сегодня комиссией активно лоббируем вопрос маркировки товаров, то есть мы не возражаем против того, что мы сделали в Беларуси. Здесь, вы помните, мы ввели на ряд товаров народного потребления маркировочные знаки. Такую же политику мы сейчас проводим. Вторая тема — это производство на предприятиях Евразийского экономического союза продукции, которая была бы маркирована «сделан в Евразийском союза» или товар «Таможенного союза».

# Экономика # Евразийский союз # Сергей Сидорский

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