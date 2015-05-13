Новости Беларуси. Промышленную интеграцию в Евразийском экономическом союзе обсудят 13 мая в Минске. Деловой разговор состоится в рамках Белорусского промышленного форума. Участники встречи рассмотрят текущую ситуацию сотрудничества в рамках ЕАЭС, обменяются мнениями относительно перспектив и проблем промышленной кооперации Армении, Беларуси, Казахстана и России, а также Кыргызстана.

В частности, речь пойдет о модернизации производств, повышении качества и конкурентоспособности товаров. От решения этих задач зависит и прибыль, и новые рынки сбыта, на которые постепенно выходят отечественные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Кругляков, представитель компании по производству компьютерной техники:

Это увеличивает рынок сбыта. Это в первую очередь. Второе, какие-то общие стандарты. Они помогают быстрее организовать партнерские отношения, быстрее договорная какая-то база, законодательная база. То есть это упрощает, ускоряет процесс. Нам гораздо проще работать с соседними странами.