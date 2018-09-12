В «Белавиа» обновили систему бронирования на сайте и ввели спецтарифы

Новости Беларуси. Теперь появилась хоть и ограниченная, но возможность купить билет на 10-17 % ниже минимально действующей цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, при покупке можно забронировать отель по маршруту следования. Вскоре пассажиры смогут самостоятельно оформлять обмен или возврат, а также управлять бронированиями и добавлять к ним дополнительные услуги. Около месяца новая система будет работать в тестовом режиме, поэтому компания предупредила о возможных сбоях.