В Беларуси за 2018-й продали исторический максимум новых автомобилей

Новости Беларуси. 2018 год стал исключительно удачным для отечественных автодилеров. Рынок вырос на 54 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было продано 52 835 новых автомобилей, что является абсолютным историческим максимумом. Среди главных причин такого роста специалисты называют доступность финансирования, то есть возможность приобрести новый автомобиль в кредит или лизинг, а также активное обновление автопарка юридическими лицами.

И еще на одно важное событие обращают внимание эксперты: в прошлом году впервые покупка нового автомобиля стала выгоднее покупки авто с пробегом.