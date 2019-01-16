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В Парке высоких технологий зарегистрирована первая в Беларуси криптобиржа

16 января 2019 06:50
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В Парке высоких технологий зарегистрирована первая в Беларуси криптобиржа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С её помощью можно обменивать обычные деньги на криптовалюты и не только.

Теперь все белорусские владельцы цифровой валюты могут официально продавать и покупать её на территории нашей страны. Кроме того, платформа выпустит более 10 тысяч токенизированых биржевых активов, каждый из которых будет соответствовать базовой рыночной стоимости традиционных финансовых инструментов: акций, индексов, драгметаллов и сырья. Таким образом, криптоинвесторы получают доступ к традиционным активам, и, соответственно, возможность диверсификации портфеля без необходимости обмена криптовалют.     

# Парк высоких технологий в Минске # Экономика

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