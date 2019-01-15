За 2018 год АЗС «Беларусьнефти» продали более 2 млн тонн нефтепродуктов

Новости Беларуси. 2018 год оказался рекордным для компании «Беларусьнефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые в сети автозаправочных станций на внутреннем рынке было продано более двух миллионов тонн нефтепродуктов. Предыдущий рекорд был установлен в 2013-ом. Тогда немного не дотянули до цифры 2 миллиона.

Секрет нынешнего успеха, в копании видят в создании оптимальных условий для транзитных перевозчиков, благодаря чему они стараются заправлять свои машины на белорусских заправках. Именно поэтому наилучшие показатели у приграничных районов.



И ещё одна интересная цифра помогает оценить развитие сопутствующего сервиса. За год на АЗС предприятия было реализовано более 10-ти миллионов чашек кофе.