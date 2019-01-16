Первый магистральный нефтепродуктопровод запустили в Фаниполе

Новости Беларуси. В Беларуси завершено строительство первого магистрального нефтепродуктопровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 января под Минском состоялся его торжественный запуск.

Подземная магистраль связала Новополоцкий «Нафтан» и нефтебазу в Фаниполе. Доставка бензина и топлива по трубе на четверть дешевле, чем по железной дороге или автомобильным транспортом, а получать продукты можно практически мгновенно. В год в столичный регион таким образом будут поставлять до миллиона тонн топлива.

Василий Дроботов, генеральный директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба»:

Этот продуктопровод полностью автоматизирован, полностью обеспечен программным управлением. Фактически один человек – с Новополоцка, с нашего здания аппарата управления – осуществляет пуск и управление этим всем магистральным нефтепродуктопроводом.

Стоимость проекта – 70 миллионов рублей. По оценкам специалистов, инвестиции окупятся за пять-семь лет.