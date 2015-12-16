В Беларуси выстраивается система надзора за внутренним рынком, в ней задействованы несколько органов госуправления

Новости Беларуси. В Беларуси выстраивается система надзора за внутренним рынком. В ней задействованы сразу несколько органов госуправления. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по стандартизации на международном форуме «Антиконтрафакт».

Сегодня на первом месте среди реализуемой поддельной продукции – товары легкой промышленности. В пиратском исполнении в основном продукция раскрученных торговых марок. Сегодня контрафакт является угрозой для всего мира. Ущерб от реализации серого товара оценивается в миллионы долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации:

С Нового года вступают в силу требования, когда в любом месте должны быть доказательства безопасности качества этого товара и должны быть документы, которые подтверждают легальность его приобретения. Это такие первые, но очень правильные шаги по наведению порядка с рынком. Мы рассчитываем на то, что уже наши импортеры будут знать, что лучше всего в Беларусь везти законный нормальный товар.