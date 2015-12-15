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Депутаты Беларуси приняли поправки в законопроект об ответственности за нарушение техрегламентов Таможенного и Евразийского экономического союза

15 декабря 2015 10:39
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Новости Беларуси. Защитить отечественный рынок от недоброкачественной продукции. Депутаты 15 декабря в первом чтении приняли поправки в законопроект об ответственности за нарушение технических регламентов  Таможенного и Евразийского экономического союза. Если сейчас за производство или продажу продукции, которая не соответствует этим требованиям,  предусмотрен штраф в  100 базовых величин, то  поправки повышают верхний предел до 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Сенькевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это унификация законодательства, потому что мы находимся в едином Таможенном союзе, и такая административная ответственность уже введена в России и Казахстане, поэтому мы унифицируемся.

# Экономика # Таможенный союз # Эдуард Сенькевич

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