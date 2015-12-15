Депутаты Беларуси приняли поправки в законопроект об ответственности за нарушение техрегламентов Таможенного и Евразийского экономического союза

Новости Беларуси. Защитить отечественный рынок от недоброкачественной продукции. Депутаты 15 декабря в первом чтении приняли поправки в законопроект об ответственности за нарушение технических регламентов Таможенного и Евразийского экономического союза. Если сейчас за производство или продажу продукции, которая не соответствует этим требованиям, предусмотрен штраф в 100 базовых величин, то поправки повышают верхний предел до 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Сенькевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это унификация законодательства, потому что мы находимся в едином Таможенном союзе, и такая административная ответственность уже введена в России и Казахстане, поэтому мы унифицируемся.