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В Беларуси выросли реальные располагаемые денежные доходы населения

16 января 2019 16:59
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Новости Беларуси. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов (то есть то, что остается после уплаты налогов, сборов и взносов), скорректированные на инфляцию, продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период с января по ноябрь 2018 года они увеличились на 8,4 % – это рекордный рост показателя за последние 5 лет. В общем объеме доходов две трети составляет оплата труда, примерно четверть – пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты. 8 % приходится на прибыль от предпринимательской деятельности.

Больше новостей экономики за 16 января здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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