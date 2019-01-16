Минфин повысил цены на скупаемые драгметаллы

Новости Беларуси. Сдавать золото, платину серебро и палладий в скупку стало значительно выгоднее. Минфин своим постановлением повысил цены на скупаемые драгоценные металлы в виде изделий, лома, а также зуботехнической продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое популярное золото 585-й пробы, к примеру, прибавило в цене более 5 рублей: за грамм теперь можно выручить 43,5 рубля. Новые цены вступили в силу 16 января. Они не касаются купли-продажи различными финансовыми организациями мерных слитков и монет.