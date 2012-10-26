В Беларуси выпустят первый в мире самосвал грузоподъемностью 450 т и высотой в 3-этажный дом

Новости Беларуси. Впервые в мире в Беларуси выпустят самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Сейчас на территории «БелАЗа» в Жодино идет активное строительство нового завода. Старые мощности не позволяют выпускать подобную технику. По высоте новый самосвал будет с трехэтажный дом, длиной 14 метров - это больше двух автобусов.

26 октября стройплощадку посетил премьер-министр страны Михаил Мясникович. Проект уже удалось удешевить за счет импортозамещения. К примеру, металлоконструкции сюда поставила брестское предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершить строительство планируют в 2013 году. Специалисты уже изучают потенциальный зарубежный рынок. Ведь спрос на мощную карьерную технику растет с каждым годом.

Оригинальна конструкция буквально во всем. Сами разработчики раскрывают только некоторые нюансы. Все-таки есть конкуренты.

Александр Егоров, генеральный конструктор ОАО «Белорусский автомобильный завод»:

Самосвал будет на 8 шинах. Это уже отступление от классики. Самосвал будет оснащен двумя дизельными двигателями, мощностью каждый 2,5 тысячи лошадиных сил.

В мире такой техники еще не было. На нее делают ставку многие горнодобывающие производства. Потому чем быстрее она выйдет с конвейера, тем лучше.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Когда сегодня есть падение на рынках продаж и грузовиков в целом, и карьерных автомобилей в том числе, то сверхкрупногабаритные машины продаются влет. И поэтому решение, которые мы приняли год назад, о том, чтобы быстро создать мощности по производству карьерных самосвалов 320-450 тонн грузоподъемности, очень правильное.

Маркетологи уже изучают потенциальные зарубежные рынки и их технические требования. Например, для Австралии самосвалы покрасят в белый цвет, в комплекте обязательно механическая лестница, для удобства подъема. Все дело в том, на гигантских машинах в Австралии работает 20% хрупких водителей — женщин. Мощные кондиционеры в модели для ЮАР - для акклиматизации — многотоннику придется работать при температуре 45 градусов.

Владимир Волчок, первый заместитель генерального директора ОАО «Белорусский автомобильный завод»:

Эти самосвалы будут востребованы, прежде всего, на горнодобывающих карьерах Российской федерации, а также таких стран дальнего зарубежья, как Чили, Перу, Бразилия, Австралия.

Премьерный показ новой грузоподъемной модели БелАЗ планирует уже в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.