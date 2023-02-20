В Беларуси в 3 раза сократился рынок легковых автомобилей по итогам 2022-го

Мировой авторынок в январе просел на 8 % до 6 миллионов легковых авто. Аналитики во всем винят Китай, где было продано на треть машин меньше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты объясняют такое падение тем, что в Китае с 1 января отменили субсидии на покупку электромобилей и сниженный налог на бензиновые машины. Автомобильный рынок России в январе продолжил падение, но остался на шестом месте в европейском первенстве. По итогам прошлого года белорусский авторынок сократился почти в три раза. Цены на зарубежные бренды подскочили на неразумный уровень даже в долларах, не говоря о белорусских рублях. Сейчас ситуация меняется – с февраля начало действовать постановление правительства, которое позволяет ввозить единичные авто любым юрлицам, в том числе, что очень важно, авто «младше» трех лет. Раньше этого нельзя было сделать без специального разрешения. Новое авто мог ввезти только представитель изготовителя. Автодилеры в ожидании всплеска продаж.

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