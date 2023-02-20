Новости экономики за 20.02.2023

Собственный дом еще дешевле – правительство продолжает снижать стоимость деловой древесины для строительства жилья. На какую скидку могут рассчитывать белорусы? Динамика объемов белорусско-китайской биржевой торговли – как выглядит сотрудничество в цифрах. А также прогноз по инфляции. Чего ждать?
Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СУММА СДЕЛОК КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ НА БУТБ ВЫРОСЛА ПОЧТИ ДО 53 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА 2022 ГОД
Динамика объемов белорусско-китайской биржевой торговли внушает оптимизм бизнесменам двух стран. Сумма сделок, совершенных китайскими компаниями на торгах Белорусской универсальной товарной биржи, за год выросла на 14 % до 53 миллионов долларов. Практически удвоилось и количество участников из Китая. Такая статистика была озвучена в ходе презентации возможностей БУТБ в рамках белорусско-китайского инвестиционного форума, организованного посольством Республики Беларусь в КНР при поддержке Министерства экономики Беларуси. Мероприятие, прошедшее в онлайн-формате, собрало более 70 участников с белорусской и китайской стороны.
В ФСЗН ПОЯСНИЛИ, КАК ПРАВИЛЬНО УПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Индивидуальные предприниматели с 2023 года обязаны платить взносы в ФСЗН. Перечислять в фонд необходимо 35 % от суммы установленного дохода, но не ниже размера минимальной заработной платы по стране. Взносы нужно оплатить не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Раз в год фонд сверяет информацию с декларацией предпринимателя в налоговой. Если индивидуальный предприниматель проработал весь 2022 год, то сумма уплаты взносов должна составить не менее 2 тысяч белорусских рублей. Конкретные цифры можно посчитать самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора на сайте фонда.
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