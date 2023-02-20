Новости экономики за 20.02.2023

Собственный дом еще дешевле – правительство продолжает снижать стоимость деловой древесины для строительства жилья. На какую скидку могут рассчитывать белорусы? Динамика объемов белорусско-китайской биржевой торговли – как выглядит сотрудничество в цифрах. А также прогноз по инфляции. Чего ждать?

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СУММА СДЕЛОК КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ НА БУТБ ВЫРОСЛА ПОЧТИ ДО 53 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА 2022 ГОД