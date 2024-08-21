В Беларуси в 2025 году повысят зарплаты бюджетникам – министр финансов Беларуси
Рост заработной платы, инвестиционное развитие и социальная политика. Пакет прогнозных документов на 2025 год рассмотрели на заседании Совета Министров. Это финальная стадия подготовки проекта перед внесением его на рассмотрение главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, рост ВВП Беларуси в следующем году запланирован на уровне более 4 %, что выше темпов развития мировой экономики, отметил премьер-министр. Таких показателей поможет добиться активное инвестиционное развитие. Запланирована реализация свыше 600 инвестпроектов, в том числе региональных и импортозамещающих.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Это все-таки развитие предприятий, качество продукции, конкурентоспособность этой продукции и создание новых производств, чтобы увеличивать поставки нашей продукции на экспорт. Поэтому в плане инвестиций мы закладываем больший рост, чуть больше 107 %. Ключевое – это реализация инвестиционных проектов. Мы обратили внимание еще на одно новое направление – это развитие индустрии отдыха, туризма. Поэтому уже сейчас начали отрабатывать проекты в эту инициативу «Один регион – один проект» в части создания не только производственной базы, но и все, что связано с туризмом и отдыхом.
Как и в предыдущие годы, в проекте бюджета Беларуси сохранится социальная направленность, подчеркнул Роман Головченко. Так, планируется увеличить расходы на образование и здравоохранение на 1,7 и 1,5 миллиарда соответственно. Вырастут и суммы, направляемые на выплату социальных пособий. Кроме того, увеличат зарплаты бюджетникам.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Повышение зарплаты будет идти в два этапа. Первый – увеличение базовой ставки для всех категорий бюджетников. Второй – увеличение надбавок отдельным категориям работников. На эти цели будет направлено более Br1 млрд. Задачи по поддержанию на определенном уровне зарплат медиков, росту зарплат учителей, других категорий бюджетников будут выполняться дифференцированно через надбавки.
Немаловажной темой остается и строительство квартир для нуждающихся. На эти цели в бюджете предусмотрено 2 миллиарда рублей. За эти средства планируют возвести 4, 5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 600 тысяч квадратов арендного.