В Беларуси в 2025 году повысят зарплаты бюджетникам – министр финансов Беларуси

Рост заработной платы, инвестиционное развитие и социальная политика. Пакет прогнозных документов на 2025 год рассмотрели на заседании Совета Министров. Это финальная стадия подготовки проекта перед внесением его на рассмотрение главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, рост ВВП Беларуси в следующем году запланирован на уровне более 4 %, что выше темпов развития мировой экономики, отметил премьер-министр. Таких показателей поможет добиться активное инвестиционное развитие. Запланирована реализация свыше 600 инвестпроектов, в том числе региональных и импортозамещающих.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Это все-таки развитие предприятий, качество продукции, конкурентоспособность этой продукции и создание новых производств, чтобы увеличивать поставки нашей продукции на экспорт. Поэтому в плане инвестиций мы закладываем больший рост, чуть больше 107 %. Ключевое – это реализация инвестиционных проектов. Мы обратили внимание еще на одно новое направление – это развитие индустрии отдыха, туризма. Поэтому уже сейчас начали отрабатывать проекты в эту инициативу «Один регион – один проект» в части создания не только производственной базы, но и все, что связано с туризмом и отдыхом. Как и в предыдущие годы, в проекте бюджета Беларуси сохранится социальная направленность, подчеркнул Роман Головченко. Так, планируется увеличить расходы на образование и здравоохранение на 1,7 и 1,5 миллиарда соответственно. Вырастут и суммы, направляемые на выплату социальных пособий. Кроме того, увеличат зарплаты бюджетникам.