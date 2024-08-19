Ремесленники не должны перейти в теневой сектор – Лукашенко

Придать импульс жилищному строительству. Такое требование глава государства высказал в ходе совещания с руководителями Cовета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колоссальные средства и силы вкладывают в том числе в агропромышленный комплекс. Успехи есть, но опасение вызывает факт падежа скота, а еще больше – отношение к ситуации руководителей. Привыкли прятаться за нормами и стандартами, подчеркнул глава государства. Однако единственная норма – здоровое животное, которое содержится в хороших условиях.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: В 2010 году выбраковка была 31 %, в 2015-м – 37 %, в 2023-м к 40 % приблизились. Сейчас интенсивные способы производства молока мы ставим на комплексы и хотим получить максимальную выгоду финансовую, экономическую. Поэтому нацелены на то, чтобы как можно больше получить отдачу от животного. Для этого составляем соответствующие рационы, они иногда отрицательно действуют на здоровье животных. Поэтому и есть такой процент выбраковки.

Вернулись на совещании и к вопросу совершенствования законодательных актов. В текущем году принят обновленный закон по вопросам предпринимательской деятельности, согласно которому, стать ремесленником можно исключительно по определенным направлениям видов деятельности. Их в ближайшее время определит правительство.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Основное требование к этому перечню мы выработали и сегодня фактически согласовали. Это сохранение аутентичных, самобытных наших ремесел. Все это должно производиться ремесленниками исключительно своими руками и с помощью примитивных орудий труда. Сохранили ряд прогрессивных норм. Например, ремесленники могут заниматься ученичеством. До трех учеников совершенно бескорыстно, бесплатно на основании договора обучать в течение двух лет, чтобы свои умения передать по наследству.

Главное требование Александра Лукашенко: реформирование не должно создать предпосылки для перехода части ремесленников в теневой сектор.