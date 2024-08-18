Беларусь способна предложить внешнему потребителю целую линейку востребованной продукции – эксперт

Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление глобального большинства. Главный фронт работы – экономика. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, принимая участие в третьем по счету саммите «Голос глобального Юга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум прошел в формате видеоконференции. Участие приняли представители более 100 стран, которые объединяет несогласие с гегемонией Запада.

Сегодня Юг, устав от истощающей земли и народ колонизации, стремится к настоящей независимости. Беларусь поддерживает это стремление и готова к сотрудничеству на равных. Тем более, что примеров такого партнерства достаточно.

Как неоднократно отмечал наш Президент, помощь в том числе африканским государствам не благотворительность. У нас взаимные интересы. Особенно если учитывать, что глобальный Юг обладает колоссальным логистическим потенциалом. Беларусь как экспортно ориентированное государство, заинтересована в новых цепочках поставок ввиду продолжающегося санкционного давления.

Александр Степанов, программный директор Академии политически наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук:

Во-первых, это взаимовыгодное торгово-экономическое взаимодействие, формирование новых рынков, опять же, трансфер технологий с ключевыми игроками, такими как Китай, Индия, по существенным направлениям. И даже сама Беларусь со своим суверенном технологическим потенциалом способна предложить внешнему потребителю целую линейку востребованной продукции, не говоря уже о совокупном потенциале Союзного государства.