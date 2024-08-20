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Пакистан заинтересован в поставках белорусской мебели

20 августа 2024 12:15
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Минск и Исламабад намерены вывести двусторонние отношения на новый уровень. Об этом заявил глава нашего государства во время встречи со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан заинтересован в поставках белорусской мебели-2

Александр Лукашенко также заинтересован в том, чтобы депутаты подключились к работе совместной торгово-экономической комиссии. За последние 5 лет товарооборот между Беларусью и Пакистаном в среднем составлял чуть более 50 миллионов долларов. Президент заметил, что это несерьезный показатель для высокотехнологичной Беларуси и такой страны, как Пакистан, с населением свыше 200 миллионов человек. Необходимо углублять и расширять номенклатуру товарооборота, тем более что традиционные товары (тракторы и калийные удобрения) вернулись на рынок этой Исламской Республики.

Пакистан заинтересован в поставках белорусской мебели-4

Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана:
Господин Президент, спасибо за ваше драгоценное время, что встретились со мной. Вы совершенно правы, поездка была долгая, но, если мы говорим о друзьях, время не имеет значения. Я согласен с вами, действительно, у нас хорошие двусторонние отношения – насчитывается более 90 двусторонних соглашений и договоренностей. Однако мы видим, что на практике они не реализуются в достаточной степени.

# Беларусь-Пакистан

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