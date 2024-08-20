Пакистан заинтересован в поставках белорусской мебели

Минск и Исламабад намерены вывести двусторонние отношения на новый уровень. Об этом заявил глава нашего государства во время встречи со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко также заинтересован в том, чтобы депутаты подключились к работе совместной торгово-экономической комиссии. За последние 5 лет товарооборот между Беларусью и Пакистаном в среднем составлял чуть более 50 миллионов долларов. Президент заметил, что это несерьезный показатель для высокотехнологичной Беларуси и такой страны, как Пакистан, с населением свыше 200 миллионов человек. Необходимо углублять и расширять номенклатуру товарооборота, тем более что традиционные товары (тракторы и калийные удобрения) вернулись на рынок этой Исламской Республики.