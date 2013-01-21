В Беларуси уже в марте может появиться новая финансовая пирамида: МММ-2013

Новости Беларуси. Нацбанк предостерегает белорусов от участия в финансовой пирамиде Mavro-Card.

МММ, ликвидированная в Беларуси в марте 2012, может вернуться в республику с международной дисконтной системой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угроза появления финансовых пирамид в Беларуси не нова. В прошлом году Комитет госбезопасности пресек деятельность МММ-2011 на территории нашей республики. Однако из сопредельных государств под разными ракурсами забрасываются мошеннические технологии, схемы и новые формы финансовых пирамид.

Гражданам следует быть бдительными. Привлекательные лозунги о возможном предоставлении скидок в магазинах могут оказаться сыром в мышеловке. Так как доход в финансовых пирамидах складывается только за счет средств, которые приносят другие вкладчики.

В соответствии с законодательством Беларуси право на эмиссию банковских пластиковых карточек и электронных денег в республике предоставлено только организациям, которые имеют лицензии на осуществление банковской деятельности.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности Национального банка Республики Беларусь:

В настоящее время Правительство и Национальный банк уделяют большое внимание безналичным расчетам в Республике Беларусь и в наличии имеется достаточное количество пластиковых карточек, которые предлагают большое количество дисконтов. Новая финансовая пирамида Mavro-Card рассчитана на доверчивого потребителя, который внесет свои деньги. И прежде, чем он получит скидку, какой-то дисконт, он должен заплатить 30 евро за карточку.