Треть инвестиций Минского региона направят на модернизацию деревообработки

Новости Минской области. Денежное дерево. Третью часть всех инвестиций в столичном регионе в этом году направят на модернизацию деревообработки, об этом заявили на заседании облисполкома, где обсудили итоги реализации программы развития лесного хозяйства. В Копыльском и Вилейском лесхозах к концу года возведут новые цеха по переобработке древесины. Остальные предприятия области планируют модернизовать и обустроить современными станками.

Продлится усовершенствование лесохозяйственной деятельности. В лесах построят около 30 километров дорог – это поможет увеличить объемы заготовки древесины и получить экономический эффект от лесной отрасли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Матюшевский, генеральный директор Минского государственного лесохозяйственного производного объединения:

Мы занимаемся активным внедрением многооперационной лесозаготовительной техники, это харвестеры, форвардеры, которая нам позволяет, во-первых, уменьшить затраты на заготовку кубометра древесины, во-вторых, улучшить условия труда, ограничить именно травматизм на лесозаготовительных работах, как наиболее опасных видах работ, и существенно увеличить объемы заготовки древесины. Мы развиваем сушильное хозяйство наших лесхозов и во всех цехах для того, чтобы пиломатериалы уже сушить, выпускать уже сухие патронажные изделия, оцилиндрованную древесину, окоренную древесину. В каждом цехе ведутся работы.