Витебский комбинат шелковых тканей расширяет ассортимент и осваивает новые рынки сбыта

Новости Беларуси. От модернизации к инновациям. Витебский комбинат шелковых тканей расширяет ассортимент и осваивает перспективные рынки сбыта. Выпуск новых видов тканей, среди которых даже геотекстиль для дорожного полотна, стал возможен благодаря активному техническому перевооружению.

Предприятие обновило несколько производственных участков, закупило современные линии. Необходимость модернизации выпуска конкурентоспособной продукции снова подчеркнул на этой неделе Президент во время пресс-конференции представителям отечественных и зарубежных СМИ.

На комбинате Дина Кирилловна работает больше 20 лет. На ее участке производят основу для будущих тканей. Какой будет она, такой и качество всей продукции. Потому именно отсюда начали модернизацию производства. Для рабочих она отразилась и на зарплате, и на условиях труда. На новом оборудовании скорость выше, и обо всем заботится компьютер.

Дина Шитько, оператор сновального оборудования:

Здесь мы можем заводить любые параметры. Например, можем поставить программу и видеть, сколько было отрывов, сколько остановок. Вот 2 раза сами останавливали, и 2 отрыва было. Ты приходишь, включаешь, какой у тебя артикул, и у тебя уже программа задана. Очень удобно работать.

В ткацком цеху рядом с обычными станками контрастируют новые 10 машин. На них уже месяц выпускают мебельные ткани, изучают спрос – продукция импортозамещающая.

Поменяли на современное и отделочное оборудование – более технологичное, менее энергоемкое. Всего в модернизацию уже вложили почти 27 миллиардов рублей.

Алёна Попова, заместитель директора по экономике Витебского комбината шелковых тканей:

Это позволяет сохранить положительную динамику развития предприятия, освоить новые рынки сбыта, в этом году кроме РФ поставлена продукция еще в 3 региона: Армения, Азербайджан и Молдова. Надеемся, что география продаж, с учетом освоения нового ассортимента, вырастет.

Среди нового ассортимента и уникальная продукция. Эта линия – своеобразный совместный эксперимент с учеными. Технология принципиально новая для предприятия.

С перспективным направлением предприятие угадало: продукция рентабельная, а спрос на нее велик.

Олег Фролов, начальник отдела снабжения и сбыта Витебского комбината шелковых тканей:

С вводом в эксплуатацию этой линии предприятием осваивается нужная сейчас для республики инновационная продукция, которая, в первую очередь, ориентирована на экспорт, которая даст дополнительный приток и валютных средств не только предприятию, но и республике, и в целом, чтобы занять нишу на рынке дорожного строительства.

Благодаря модернизации, комбинат с полувековой историей выходит на новый уровень. Повышение качества продукции, расширение ассортимента, новые рынки сбыта и, соответственно, растущие прибыли. Новый этап перевооружения запланирован на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.