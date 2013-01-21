Карьерная техника БелАЗа выдержала все испытания в Индонезии

Новости Минской области. Жодинских богатырей оценили в Индонезии. Первые карьерные самосвалы прибыли в эту южно-азиатскую страну осенью прошлого года. Было поставлено 5 машин грузоподъемностью в 45 тонн.

Обкатка техники проходила на одном из угольных карьеров. Во время испытаний 45-тонник работал в две смены по 12 часов в очень сложных условиях сезона дождей. Тем не менее, все 5 машин выдержали сложности местного климата. Поэтому в скором времени возможен дополнительный заказ на карьерную технику жодинцев.

География поставок отечественных самосвалов будет расширяться. Индонезийский дилер БелАЗа активно работает с потребителями в Мьянме, Малайзии, Филиппинах и Тайланде. В этом году БелАЗ поставит новую технику в Венесуэлу: бульдозеры и поливочно-оросительные машины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.