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В Беларуси увеличилось количество ИП

05 февраля 2019 17:16
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Новости Беларуси. В стране впервые за 5 лет отмечен рост числа индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За 2018 год зарегистрировано более 46 тысяч субъектов хозяйствования. Это на 7% больше, чем годом ранее.

В Беларуси увеличилось количество ИП-1

Напомним, с этого года индивидуальные предприниматели получили возможность выбрать тот налоговый режим, который их устраивает: можно остаться на едином налоге, перейти на упрощенную систему налогообложения или на общую систему уплаты подоходного налога. Сейчас утверждены единые ставки единого налога. Отличаются они по территориальному признаку. При этом местные Советы депутатов дополнительно могут сократить предложенные ставки налогов до 2 раз. А вот увеличить их нельзя.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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