Квартиры подешевеют, офисы подорожают? Прогнозы по рынку недвижимости в Беларуси на 2019 год

Рынок недвижимости – это всегда многомиллионные, а значит долговременные инвестиции. Рассказываем в программе «Минск и минчане» о прогнозируемых ценах на недвижимость в 2019 году. Новостройки и вторичное жилье, торговые центры и офисные небоскрёбы, цеха промышленных гигантов и склады кондитерских фабрик. Аренда и строительство таких объектов напрямую влияет на состояние всех отраслей экономики.

Михаил Грачев, финансовый консультант:

Во многих странах показатели рынка недвижимости являются одними из ключевых и наиболее индикативных для определения температуры всех экономик: начиная от развитых и кончая развивающимися странами. Одна из ключевых частей реального сектора – это рынок недвижимости и всё, что с ним связано. За последние 5 лет финансовая система в стране кардинально изменилась: в доказательство деноминация 2016 года и современная принципиально новая политика Национального банка. Экономическая ситуация, уверяют эксперты, сегодня достаточно стабильная и благоприятная для развития рынка недвижимости.

Михаил Грачев:

Внешние факторы оказывают влияние на нашу экономику и на рынок недвижимости. Буквально в следующем году ожидают вступление Беларуси в ВТО. При успешном раскладе, экономика нашей страны получит небывалые возможности для развития. И всё же внутренние факторы говорят в пользу развития рынка недвижимости. На протяжении всего прошлого года спрос на жильё, аренду и покупку офисных и производственных помещений существенно превышал предложение. Михаил Грачев:

Если у нас будет наблюдаться рост ВВП, сопряжённый с ростом производительности труда, с ростом доходов юридических лиц и физических лиц, безусловно, НБ готов пойти на снижение ставки для того, чтобы расширить внутреннее потребление и, соответственно, рынок недвижимости будет испытывать оживление. В 2019 году в столице планируют построить около 50 тысяч квадратных метров под нужды бизнеса. К слову, годом ранее эта сумма была меньше приблизительно на 20 тысяч. Аналитики рынка административной недвижимости прогнозируют также рост цен в этой сфере на 7%.

Руслан Орлов, аналитик рынка административной недвижимости:

Из объектов, которые появятся, из них предварительно даже целиком либо в большей части уже заключены предварительные договоры. Даже из тех 50 тысяч, которые появятся, уже часть из них реализована. Основным спросом у арендаторов пользуются офисы общей площадью 250 квадратов. Самыми привлекательными в этой сфере остаются помещения класса В, ведь это лучшее сочетание цены и качества. Средняя цена за метр здесь – 30 рублей. Руслан Орлов:

Вакантных предложений на рынке сегодня – это порядка 34 тысяч метров. При появлении ещё 50 тысяч, возможно, этот спрос будет удовлетворен. Так как постоянно идёт рост спроса, то он примерно на этом уровне и останется. Приятно удивит белорусов в 2019 году и рынок жилой недвижимости. Несмотря на небольшой рост в цене столичных новостроек, ещё в прошлом году популярность стали набирать дешёвые по минским меркам квартиры в городах-спутниках. Там за метр и сегодня просят чуть больше 500 рублей.

Наталья Жалова, аналитик рынка жилой недвижимости:

Некоторые банки приостановили выдачу кредитов. Однако это не снизило количество сделок на начало года. Количество сделок с привлечением кредитов на начало года – не менее 40%. И количество обращений по программе «Партнёр-кредит» даже увеличивается. В столице продолжат активно застраивать ранее отведенные под жильё территории. В планах на этот год – возвести 670 тысяч жилых метров. Львиная доля новостроек повышенного класса качества появится в районе станции метро «Грушевка».

Наталья Жалова:

Покупателей привлекает транспортная доступность. Развитая инфраструктура. Порядка 900 квартир будет построено. Также активный спрос на Нововиленскую. Там будет малоэтажная застройка. Однако риелторы предлагают присмотреться к территориям за МКАД. Больше всего новых метров, если говорить про города-спутники, в этом году возведут в Колодищах и Смолевичах. Наталья Жалова:

Цены там довольно низкие. То есть можно приобрести в пригороде двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной в городе. Фаниполь активно застраивается и пользуется спросом: развитая инфраструктура и очень удобное транспортное сообщение – 10 минут до метро.

Станет больше и торговых площадей. Средняя цена таких помещений по стране достигает 40 рублей за метр. Чаще всего под супермаркеты и бутики арендуют павильоны на первых этажах домов. К слову, место под магазин можно найти и по стоимости коммуналки. Такой вариант лучше подойдёт для частного лица. В этом случае специалисты советуют не отказываться от помощи консультанта.