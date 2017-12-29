Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС

Эксклюзивные кадры – в турбинный зал БелАЭС впервые пустили съёмочную группу. Здание размером с пятиэтажку, в нём – несколько уровней.



Именно здесь тепловую энергию, создаваемую в реакторе, преобразуют в электрическую.

Главная героиня здесь – турбина.

Один её ротор впечатляет – выше человеческого роста.

Вся же она будет весить 2,5 тысячи тонн. Это – как 5 самолётов – самых больших, полностью загруженных и заправленных.



Длина вместе с генератором составит 70 метров.

Это, примерно, как 20-этажка, уложенная горизонтально.



Андрей Лазовский, начальник смены турбинного цеха Белорусской атомной электростанции:

На данном этапе ведутся работы по монтажу цилиндра низкого давления, по центровке. Завершены работы по установке теплообменного оборудования, сепараторов-пароперегревателей, подогревателей низкого давления. Выполняются работы по обвязке оборудования трубопроводами, по установке насосного оборудования. До конца года планируется завершить приёмочную инспекцию турбины на второй энергоблок, а также довести работы до конца по монтажу насосного и теплообменного оборудования.



Интервью то и дело приходится прерывать – техника безопасности – из-за деталей турбины и других грузов, которые перемещают мощнейшие краны. Здесь всё впечатляет габаритами – например, гигантский деаэратор (он удаляет из воды кислород).



Привезли его за полторы тысячи километров, из Таганрога.

В целом, что касается первого энергоблока – основное оборудование уже смонтировано.

Александр Канюка, начальник реакторного цеха Белорусской атомной электростанции:

Сейчас на 1-ом блоке у нас выполнен монтаж основного оборудования реакторной установки, выполнена сварка главного циркуляционного трубопровода, выполняем сварку трубопроводов связи с главным циркуляционным трубопроводом.

Организована чистая зона монтажа, вход ограничен для того, чтобы качественно выполнять именно монтажные работы.

На втором блоке планируем 20-21 октября доставку корпуса реактора.





Сейчас идут подготовительные работы по его установке. Установку корпуса реактора планируем где-то через месяц, это, получается, конец ноября.

К концу года на первом энергоблоке планируют начать одну из важнейших операций при сооружении АЭС – пролив на открытый реактор.



Звучит устрашающе, но, на самом деле, это – всего лишь промывка трубопроводов тех систем, которые подключены к реактору. Цель – и очистить их от мусора, окалины, и опробовать оборудование.

Сейчас работы идут практически на всех объектах и сооружениях АЭС – на 123 из 130.

Задействовано около 5 тысяч строителей, 40 субподрядных организаций. Подсчитано, что строительство Белорусской АЭС обойдётся примерно в $11 млрд.



Окупиться станция должна уже через полтора десятка лет после запуска.

При этом прослужит реакторная установка, как минимум, в 4 раза дольше – шесть десятилетий.

От выбора места расположения – до ввода в эксплуатацию. Все этапы процесса создания БелАЭС сопровождают учёные Объединённого института энергетических и ядерных исследований «Сосны».

Вячеслав Кувшинов, заведующий лабораторией проблем ядерной физики и безопасности «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси:

Появляются новые задания, которые всё больше нацелены уже на завершающий этап строительства и пуск станции. В 2018 году, как мы знаем, будет завезено топливо на АЭС. То есть, с этого момента станция становится, по определению, уже опасным объектом. Это нормально, как говорится, так и должно было быть.

Топливо будут поставлять из России.

Завезти на площадку его планируют в конце 2018 года, а загружать в реактор – летом 2019-го.



При помощи вот этого крана.



Он – только один из леса гигантских подъёмных конструкций, которые сейчас задействованы на строительстве энергоблоков.

Буквально каждую минуту вверх плывёт очередная габаритная деталь или монтажные материалы.

Что сейчас происходит на АЭС, 12 октября показали журналистам – белорусским и зарубежным, из десятка стран.

Борханул Хак, корреспондент (Бангладеш):

В репортаже я обязательно расскажу про вашу концепцию обеспечения энергетической безопасности. Обеспечение энергетической потребности страны своими силами – это очень важный и правильный подход.

АЭС – удачная инвестиция в энергетическую независимость. Благодаря станции, на 15-20% станут меньше тарифы на электроэнергию. И Беларусь сможет сократить импорт газа на 5 миллиардов кубометров в год. Сегодня же именно из него вырабатывается 95% электроэнергии.



Колин Стивенс, владелец и главный редактор европейского новостного портала (Бельгия):

Европейцев очень интересует, насколько станция безопасна, и проект, по которой она строится. Должен сказать, я очень впечатлен: она строится по заданным международным стандартам, параметрам МАГАТЭ и Европейской комиссии.

На БелАЭС проводили стресс-тесты, её посещали многочисленные комиссии и эксперты.

Всё и все показывают: АЭС безопасна.

Как, изначально, и сам проект, по которому возводят станцию – АЭС-2006. Самые современные средства и технологии, 4 физических барьера – надёжный заслон от радиоактивных веществ для окружающей среды. Все системы безопасности дублируют друг друга.



Вот, что было бы, если бы разорвало трубку одного из парогенераторов, и вода из первого контура попала во второй – при этом есть возможность радиоактивного загрязнения последнего.

В такой ситуации энергоблок останавливают.

Как это сделать практически – сейчас отрабатывают на тренажёре.

Это – точная копия пульта, при помощи которого управляют энергоблоком.

Идентичны и расположение приборов, и их цвет.



Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской атомной электростанции:

Наша задача – отработать возможные режимы по вводу станции в эксплуатацию и те моменты, которые могут произойти. Мы на этом этапе работаем вместе с опытными инструкторами Нововоронежского учебно-тренировочного центра.

Разогреть реакторную установку, дать турбине первый «толчок» – всё это уже умеют делать эти ребята. До автоматизма.

Отрабатывают все режимы – от нормальных до аварийных.



И здесь очень важно взаимодействие в команде. На условной смене, как и на реальной – пятеро: одни следят за реактором, другие – за турбинами. За всеми следит начальник.

И психолог.



Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской атомной электростанции:

У нас создана лаборатория психо-физиологического обеспечения – эта лаборатория оказывает нам необходимое содействие в подборе персонала и расстановке этого персонала по рабочим местам. На станции в составе смены работают люди, которые имеют опыт эксплуатации в тепловой энергетике, они прошли дополнительное обучение и переподготовку в Ивановском и Обнинском институтах атомной энергетики в Российской Федерации.

Плюс они прошли стажировку на 6-ом энергоблоке Нововоронежской атомной станции.

Лица тех, кто тренируется сейчас, нельзя показывать.

Ведь это и есть персонал реального пульта управления.

Всего – 40 человек. Их квалификацию будут повышать постоянно – тренировки не закончатся с вводом станции. Каждый сотрудник по 100 часов в год будет проводить в учебно-тренировочном центре. Хотя, вероятность серьёзной аварии оценивают, как 1 раз на миллион лет, всё равно, готовятся ко всем ситуациям. Учёные моделируют их, просчитывают каждый процесс – какое действие к чему приведёт.

Александр Трифонов, заместитель генерального директора ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси:

Наша задача – исключить как можно больше человеческий фактор из возможного нарушения работы АЭС.

В саму станцию уже включены системы безопасности. Например, если какая-то аварийная ситуация случается на станции, то оператору где-то в течение 30 минут запрещается вмешиваться, работают все внутренние системы безопасности. Это нужно всё промоделировать, потому что мы не можем, как говорится, экспериментировать на реальном объекте.

Самое невероятное стечение обстоятельств заложено в сценарий командно-штабных учений по ликвидации возможной радиационной угрозы.



Они прошли 18-19 октября в Минской области и на самой АЭС. Такого в реальной жизни быть просто не может: взрыв подстанции, отказ систем безопасности, разрушение корпуса реактора, персонал – под завалами.

Чтобы остановить всё это, использовали спецтехнику, авиацию, роботов.

В итоге за 15 минут все 5 очагов опасности были устранены.



Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Первый объект, который сдан в законное строительство на белорусской станции, это подразделение пожарно-аварийно-спасательное, которое полностью укомплектовано самой современной техникой, оборудованием и составом, который уже больше года тренируется, обучается и участвует во всех учениях.

Мартин Анщак, наблюдатель (Польша):

Мы увидели, что эти практические занятия – лучшие. У нас в Польше тоже такие делают.

Мы вернемся в свою республику, передадим всем экспертам.

Мы надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет, но все службы – пожарные службы, МЧС – должны делать такие практические занятия, как мы увидели сегодня.

В районе строительства БелАЭС постоянно проводят экологические наблюдения: контролируют состояние воздуха, подземных и поверхностных вод. АЭС их загрязнять не будет.

Здесь нет выбросов углекислого газа, окисей азота и серы.

Подсчитано, что с вводом станции, в целом, по стране, выбросы парниковых газов уменьшатся на 10%, на 7-10 миллионов тонн ежегодно. Замкнутая система охлаждения исключает попадание загрязняющих веществ в реку Вилию. А в месте забора воды созданы специальные рыбозащитные сооружения.

Уже утверждены правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами, МВД создало подразделение по охране станции. На работу на АЭС уже принято около тысячи человек, в том числе, около 70 специалистов с опытом работы на атомных объектах России и Украины.

Всё ближе пуск первого энергоблока – который запланирован на 2019 год.

Учёные Беларуси обсудят вопросы, связанные с этим, в конце нынешнего года.

Андрей Кузьмин, генеральный директор ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси:

Перед нами впереди стоят задачи по вводу в эксплуатацию АЭС, по научному сопровождению эксплуатации, проведение экспертиз безопасности. Уверен, что белорусские учёные качественно и в срок справятся с поставленными перед ними задачами, обеспечат надлежащее научное сопровождение, развитие атомной энергетики, ядерных технологий в нашей стране.

Сигнал о приближении эпохального момента, можно сказать, подаёт первая градирня.

Она уже опоясана разноцветными лентами, хорошо знакомыми лётчикам – нанесена опознавательная разметка, как на всех высотных сооружениях.





Именно эта деталь позволяет мысленно перенестись на десятки лет вперёд – ведь конструкция теперь уже всегда будет выглядеть так же. Энергией будущего часто называют атомную – дешёвую и чистую.