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Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС

29 декабря 2017 21:19
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Эксклюзивные кадры – в турбинный зал БелАЭС впервые пустили съёмочную группу.

Здание размером с пятиэтажку, в нём – несколько уровней.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-1


Именно здесь тепловую энергию, создаваемую в реакторе, преобразуют в электрическую.

Главная героиня здесь – турбина.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-4

Один её ротор впечатляет – выше человеческого роста.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-7

Вся же она будет весить 2,5 тысячи тонн. Это – как 5 самолётов – самых больших, полностью загруженных и заправленных.

Длина вместе с генератором составит 70 метров.

Это, примерно, как 20-этажка, уложенная горизонтально.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-10


Андрей Лазовский, начальник смены турбинного цеха Белорусской атомной электростанции:
На данном этапе ведутся работы по монтажу цилиндра низкого давления, по центровке. Завершены работы по установке теплообменного оборудования, сепараторов-пароперегревателей, подогревателей низкого давления. Выполняются работы по обвязке оборудования трубопроводами, по установке насосного оборудования. До конца года планируется завершить приёмочную инспекцию турбины на второй энергоблок, а также довести работы до конца по монтажу насосного и теплообменного оборудования.

Интервью то и дело приходится прерывать – техника безопасности – из-за деталей турбины и других грузов, которые перемещают мощнейшие краны. Здесь всё впечатляет габаритами – например, гигантский деаэратор (он удаляет из воды кислород).

Привезли его за полторы тысячи километров, из Таганрога.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-13

В целом, что касается первого энергоблока – основное оборудование уже смонтировано.
Александр Канюка, начальник реакторного цеха Белорусской атомной электростанции:
Сейчас на 1-ом блоке у нас выполнен монтаж основного оборудования реакторной установки, выполнена сварка главного циркуляционного трубопровода, выполняем сварку трубопроводов связи с главным циркуляционным трубопроводом.

Организована чистая зона монтажа, вход ограничен для того, чтобы качественно выполнять именно монтажные работы.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-16

На втором блоке планируем 20-21 октября доставку корпуса реактора.


Сейчас идут подготовительные работы по его установке. Установку корпуса реактора планируем где-то через месяц, это, получается, конец ноября.  

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-18

К концу года на первом энергоблоке планируют начать одну из важнейших операций при сооружении АЭС – пролив на открытый реактор. 

Звучит устрашающе, но, на самом деле, это – всего лишь промывка трубопроводов тех систем, которые подключены к реактору. Цель – и очистить их от мусора, окалины, и опробовать оборудование. 

Сейчас работы идут практически на всех объектах и сооружениях АЭС – на 123 из 130.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-21

Задействовано около 5 тысяч строителей, 40 субподрядных организаций. Подсчитано, что строительство Белорусской АЭС обойдётся примерно в $11 млрд.

Окупиться станция должна уже через полтора десятка лет после запуска.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-24

При этом прослужит реакторная установка, как минимум, в 4 раза дольше – шесть десятилетий.
От выбора места расположения – до ввода в эксплуатацию. Все этапы процесса создания БелАЭС сопровождают учёные Объединённого института энергетических и ядерных исследований «Сосны».
Вячеслав Кувшинов, заведующий лабораторией проблем ядерной физики и безопасности «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси:
Появляются новые задания, которые всё больше нацелены уже на завершающий этап строительства и пуск станции. В 2018 году, как мы знаем, будет завезено топливо на АЭС. То есть, с этого момента станция становится, по определению, уже опасным объектом. Это нормально, как говорится, так и должно было быть.

Топливо будут поставлять из России.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-27

Завезти на площадку его планируют в конце 2018 года, а загружать в реактор – летом 2019-го.

При помощи вот этого крана.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-30


Он – только один из леса гигантских подъёмных конструкций, которые сейчас задействованы на строительстве энергоблоков.

Буквально каждую минуту вверх плывёт очередная габаритная деталь или монтажные материалы.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-33

Что сейчас происходит на АЭС, 12 октября показали журналистам – белорусским и зарубежным, из десятка стран.
Борханул Хак, корреспондент (Бангладеш):
В репортаже я обязательно расскажу про вашу концепцию обеспечения энергетической безопасности. Обеспечение энергетической потребности страны своими силами – это очень важный и правильный подход.

АЭС – удачная инвестиция в энергетическую независимость.

Благодаря станции, на 15-20% станут меньше тарифы на электроэнергию. И Беларусь сможет сократить импорт газа на 5 миллиардов кубометров в год. Сегодня же именно из него вырабатывается 95% электроэнергии.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-36


Колин Стивенс, владелец и главный редактор европейского новостного портала (Бельгия):
Европейцев очень интересует, насколько станция безопасна, и проект, по которой она строится. Должен сказать, я очень впечатлен: она строится по заданным международным стандартам, параметрам МАГАТЭ и Европейской комиссии.
На БелАЭС проводили стресс-тесты, её посещали многочисленные комиссии и эксперты.

Всё и все показывают: АЭС безопасна.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-39

Как, изначально, и сам проект, по которому возводят станцию – АЭС-2006. Самые современные средства и технологии, 4 физических барьера – надёжный заслон от радиоактивных веществ для окружающей среды. Все системы безопасности дублируют друг друга.

Вот, что было бы, если бы разорвало трубку одного из парогенераторов, и вода из первого контура попала во второй – при этом есть возможность радиоактивного загрязнения последнего.

В такой ситуации энергоблок останавливают.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-42

Как это сделать практически – сейчас отрабатывают на тренажёре.

Это – точная копия пульта, при помощи которого управляют энергоблоком.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-45

Идентичны и расположение приборов, и их цвет.

Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской атомной электростанции:
Наша задача – отработать  возможные режимы по вводу станции в эксплуатацию и те моменты, которые могут произойти. Мы на этом этапе работаем вместе с опытными инструкторами Нововоронежского учебно-тренировочного центра.
Разогреть реакторную установку, дать турбине первый «толчок» – всё это уже умеют делать эти ребята. До автоматизма.

Отрабатывают все режимы – от нормальных до аварийных.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-48


И здесь очень важно взаимодействие в команде. На условной смене, как и на реальной – пятеро:  одни следят за реактором, другие – за турбинами. За всеми следит начальник.

И психолог.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-51


Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской атомной электростанции:
У нас создана лаборатория психо-физиологического обеспечения – эта лаборатория оказывает нам необходимое содействие в подборе персонала и расстановке этого персонала по рабочим местам. На станции в составе смены работают люди, которые имеют опыт эксплуатации в тепловой энергетике, они прошли дополнительное обучение и переподготовку в Ивановском и Обнинском институтах атомной энергетики в Российской Федерации.

Плюс они прошли стажировку на 6-ом энергоблоке Нововоронежской атомной станции.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-54

Лица тех, кто тренируется сейчас, нельзя показывать.

Ведь это и есть персонал реального пульта управления.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-57

Всего – 40 человек. Их квалификацию будут повышать постоянно – тренировки не закончатся с вводом станции. Каждый сотрудник по 100 часов в год будет проводить в учебно-тренировочном центре. Хотя, вероятность серьёзной аварии оценивают, как 1 раз на миллион лет, всё равно, готовятся ко всем ситуациям. Учёные моделируют их, просчитывают каждый процесс – какое действие к чему приведёт.
Александр Трифонов, заместитель генерального директора ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси:
Наша задача – исключить как можно больше человеческий фактор из возможного нарушения работы АЭС.

В саму станцию уже включены системы безопасности.

Например, если какая-то аварийная ситуация случается на станции, то оператору где-то в течение 30 минут  запрещается вмешиваться, работают все внутренние системы безопасности. Это нужно всё промоделировать, потому что мы не можем, как говорится, экспериментировать на реальном объекте.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-60

Самое невероятное стечение обстоятельств заложено в сценарий командно-штабных учений по ликвидации возможной радиационной угрозы.

Они прошли 18-19 октября в Минской области и на самой АЭС. Такого в реальной жизни быть просто не может: взрыв подстанции, отказ систем безопасности, разрушение корпуса реактора, персонал – под завалами.
Чтобы остановить всё это, использовали спецтехнику, авиацию, роботов.

В итоге за 15 минут все 5 очагов опасности были устранены.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-63


Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Первый объект, который сдан в законное строительство на белорусской станции, это подразделение пожарно-аварийно-спасательное, которое полностью укомплектовано самой современной техникой, оборудованием и составом, который уже больше года тренируется, обучается и участвует во всех учениях.
Мартин Анщак, наблюдатель (Польша):
Мы увидели, что эти практические занятия – лучшие. У нас в Польше тоже такие делают.

Мы вернемся в свою республику, передадим всем экспертам.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-66

Мы надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет, но все службы – пожарные службы, МЧС – должны делать такие практические занятия, как мы увидели сегодня.
В районе строительства БелАЭС постоянно проводят экологические наблюдения: контролируют состояние воздуха, подземных и поверхностных вод. АЭС их загрязнять не будет.

Здесь нет выбросов углекислого газа, окисей азота и серы.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-69

Подсчитано, что с вводом станции, в целом, по стране, выбросы парниковых газов уменьшатся на 10%, на 7-10 миллионов тонн ежегодно. Замкнутая система охлаждения исключает попадание загрязняющих веществ в реку Вилию. А в месте забора воды созданы специальные рыбозащитные сооружения.
Уже утверждены правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами, МВД создало подразделение по охране станции. На работу на АЭС уже принято около тысячи человек, в том числе, около 70 специалистов с опытом работы на атомных объектах России и Украины.

Всё ближе пуск первого энергоблока – который запланирован на 2019 год.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-72

Учёные Беларуси обсудят вопросы, связанные с этим, в конце нынешнего года.
Андрей Кузьмин, генеральный директор ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси:
Перед нами впереди стоят задачи по вводу в эксплуатацию АЭС, по научному сопровождению эксплуатации, проведение экспертиз безопасности. Уверен, что белорусские учёные качественно и в срок справятся с поставленными перед ними задачами, обеспечат надлежащее научное сопровождение, развитие атомной энергетики, ядерных технологий в нашей стране. 

Сигнал о приближении эпохального момента, можно сказать, подаёт первая градирня.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС-75

Она уже опоясана разноцветными лентами, хорошо знакомыми лётчикам – нанесена опознавательная разметка, как на всех высотных сооружениях.


Именно эта деталь позволяет мысленно перенестись на десятки лет вперёд – ведь конструкция теперь уже всегда будет выглядеть так же. Энергией будущего часто называют атомную – дешёвую и чистую.

Забота о следующих поколениях – наше общее дело.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Владимир Ващенко # Андрей Кузьмин # Владимир Горин # Александр Канюка # Александр Трифонов # Вячеслав Кувшинов # Андрей Лазовский

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