Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»

Уходящий год Беларусь начала, широко распахнув двери. Наша страна ввела безвизовый режим въезда для граждан 80 государств мира. Первой, кто пересек границу без формальностей, стала путешественница из Китая. IT-РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЕКРЕТ «О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

Целый букет революционных IT-предложений миру подготовила Беларусь в конце 2017 года. «Декрет о ПВТ 2.0» легализовал криптовалюты и закрепил налоговые льготы не только на выпуск программного обеспечения, но и на майнинг. Беларусь фактически становится первым в мире государством, которое дает карт-бланш компаниям, использующим технологию блокчейн.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

Годом больших перемен 2017-й стал и для развития деловой инициативы. Проверки и бюрократические процедуры сведены к минимуму. К нарушениям относятся куда лояльнее. БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ

Кстати, отправной точкой процесса либерализации бизнеса стал Большой разговор с Президентом. Диалог затронул всё, чем живет Беларусь. Общение в уникальном формате длилось более 7 часов. Это рекорд.

БЕЛАРУСЬ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Политических высот официальный Минск достиг в отношениях как с Востоком, так и Западом. Десятки важных делегаций из ЕС, сотни участников самого авторитетного парламентского форума Европы.

Весь 2017 Минск, можно сказать, был столицей безопасности Евразии. Наша страна в этом году являлась председателем в ОДКБ. «ЗАПАД-2017»

На суше, в воде и в воздухе. Боевое Содружество – Беларусь и Россия – показали в действии на стратегическом учении «Запад-2017». По итогу, маневры признали самым открытыми в регионе.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА



Сегодня главное оружие во внешней политике – это экономика и выгодная торговля. География зарубежных визитов Президента в этом году охватила десяток стран. Россия по-прежнему – главный торговый партнер. Компромисс достигнут даже в переговорах по нефти и газу.

Беларусь продолжает расширять сотрудничество с Китаем. Развитию диалога помог прошедший в мае саммит «Один пояс – один путь».

Начала Беларусь и продвижение на юг. Итоги официальных визитов в Египет и Судан – контракты на суммы, соизмеримые с годовым товарооборотом. Но главное – именно через государства, расположенные вдоль Нила, наша страна открыла для себя ворота в Африку.

На новый этап в этом году выходят отношения Беларуси и третьей экономики мира – Индии. Страны договариваются нарастить число совместных инвестпроектов.

СТРОЙКИ ГОДА

В уходящем году Беларусь успешно сдала экзамен стоимостью в миллиард долларов. Наша страна завершила строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. В Туркменистане его называют «чудом в пустыне». Для нас калийное предприятие стало крупнейшим зарубежным проектом в суверенной истории.

А между тем, на втором энергоблоке Белорусской АЭС в этом году благополучно установили корпус реактора. Энергию из Островца начнем получать уже в 2019 году.

ПОЕХАЛИ!

2017 год можно также считать годом рождения нового отечественного бренда. С конвейера завода «БелДжи» сошел первый серийный легковой автомобиль Geely ATLAS. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Моя мечта – сделать свой легковой автомобиль – осуществилась. Едем дальше. В этом году презентовали первый белорусский электромобиль. Модель экспериментальная. Без подзарядки может проехать 150 километров.

ЛЮДИ ГОДА

А вот эти люди – настоящий заряд энергии. Государственные премии за вклад в развитие страны в этом году получили знаменитые медики, ученые и артисты.

ГОД НАУКИ

Итоги года науки подвели на II Съезде ученых. Делегаты форума определили стратегию развития науки и технологий «Беларуси интеллектуальной» до 2040 года.

В авангарде – медицина. Впервые наши хирурги провели операцию по избавлению детей от аритмии.

А полярники – научную операцию в Антарктиде. Исследователи отправились в десятую экспедицию на Южный полюс. А белорус Новицкий вернулся из космической Одиссеи.

БЕЛАРУСЬ НА «ЭКСПО-2017» В АСТАНЕ

Но удивили весь мир белорусские ноу-хау на «ЭКСПО-2017» в Казахстане. Наша страна вошла в топ-20 самых активных участников этой глобальной выставки.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ -2017

Инновационные технологии сегодня активно внедряются и в агропромышленном комплексе. Урожай-2017 оказался в Беларуси выше, чем в 2016 году. Всё за счет грамотного подхода аграриев и сплоченной уборке, к которой подключилась буквально вся страна.

ЮБИЛЕИ ГОДА

2017 – год вековых юбилеев. Самые значимые – 100 лет Октябрьской революции, органам госбезопасности, а также белорусской милиции. По случаю круглой даты в центре Минске прошел парад. В торжественном марше приняли участие более 1000 стражей порядка.

ПОСТУПОК ГОДА

А вот о полковнике милиции из Могилева этой осенью узнала вся страна. Александр Васильев предотвратил ограбление могилевского банка. Никто не пострадал. Офицера – по распоряжению Президента – представят к госнаграде.

ВОЗРАЩЕНИЕ ДОМРАЧЕВОЙ И ТРИУМФ СКАРДИНО

А теперь о подвигах спортивных. После почти двухгодичного перерыва трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева возвращается на пьедестал.

Удачным уходящий год стал и для Надежды Скардино. Биатлонистка впервые в карьере стала победительницей этапа Кубка мира.

БОЛЬШОЙ ТЕННИС В МИНСКЕ

Кубок Федерации впервые прошел в Минске. Добыть прописку в мировой группе турнира удалось нашей женской сборной. Еще молодые, но уже эффектные Арина Соболенко и Александра Саснович показали очень достойную игру.

Безграничные возможности продемонстрировала минчанка Александра Чичикова. Девушка завоевала титул «Мисс мира на коляске».

Александра Чичикова, победитель конкурса «Miss Wheelchair World»:

У меня слезы на глазах, потому что это то ощущение, которое невозможно передать словами. ВРЕМЯ ЯРКИХ ПОБЕД!

Время ярких побед – впереди. Беларусь заключила контракт с Европейскими олимпийскими комитетами на проведение вторых в истории Евроигр. Главным символом, а также логотипом первенства стал цветок папоротника. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МИНСК!

Беларусь и Латвия получили право на совместное проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Ожидается, что полуфинал и медальные матчи состоятся именно в Минске.

ПЕРВЫЙ ЧЕТКИЙ КАНАЛ В БЕЛАРУСИ

Спорт и не только – в четкой картинке. 2 октября телеканал СТВ официально стал первой общенациональной телекомпанией Беларуси, которая вещает в формате HD. К переходу на высокую четкость команда готовилась полгода.

500-ЛЕТИЕ БЕЛОРУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ

В режиме высокой четкости «Столичное телевидение» демонстрировало в собственном эфире и единственный в этом году игровой фильм о Франциске Скорине, производство которого телеканал организовал в честь 500-летия белорусского книгопечатания.

К историческому юбилею более 20 книжных проектов увидели свет. Среди них – полное факсимильное собрание книг Франциска Скорины, персональная энциклопедия, посвященная легендарному уроженцу Полоцка. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Культурное наследие – и в родной музыке. «Золотая коллекция белорусской песни» прокатилась с аншлагом по стране. Солигорск, Гродно, Гомель, Бобруйск, Молодечно… Финальным аккордом передвижного фестиваля стал концерт в стличном Дворце Республики.