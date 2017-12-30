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Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»

30 декабря 2017 16:40
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Уходящий год Беларусь начала, широко распахнув двери. Наша страна ввела безвизовый режим въезда для граждан 80 государств мира. Первой, кто пересек границу без формальностей, стала путешественница из Китая.

IT-РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЕКРЕТ «О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Целый букет революционных IT-предложений миру подготовила Беларусь в конце 2017 года. «Декрет о ПВТ 2.0» легализовал криптовалюты и закрепил налоговые льготы не только на выпуск программного обеспечения, но и на майнинг. Беларусь фактически становится первым в мире государством, которое дает карт-бланш компаниям, использующим технологию блокчейн.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-1

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
Годом больших перемен 2017-й стал и для развития деловой инициативы. Проверки и бюрократические процедуры сведены к минимуму. К нарушениям относятся куда лояльнее.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ
Кстати, отправной точкой процесса либерализации бизнеса стал Большой разговор с Президентом. Диалог затронул всё, чем живет Беларусь. Общение в уникальном формате длилось более 7 часов. Это рекорд.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-4

БЕЛАРУСЬ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ
Политических высот официальный Минск достиг в отношениях как с Востоком, так и Западом. Десятки важных делегаций из ЕС, сотни участников самого авторитетного парламентского форума Европы.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-7

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-9

Весь 2017 Минск, можно сказать, был столицей безопасности Евразии. Наша страна в этом году являлась председателем в ОДКБ.

«ЗАПАД-2017»
На суше, в воде и в воздухе. Боевое Содружество – Беларусь и Россия – показали в действии на стратегическом учении «Запад-2017». По итогу, маневры признали самым открытыми в регионе.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-12

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-15


Сегодня главное оружие во внешней политике – это экономика и выгодная торговля. География зарубежных визитов Президента в этом году охватила десяток стран. Россия по-прежнему – главный торговый партнер. Компромисс достигнут даже в переговорах по нефти и газу.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-17

Беларусь продолжает расширять сотрудничество с Китаем. Развитию диалога помог прошедший в мае саммит «Один пояс – один путь».

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-20

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-22

Начала Беларусь и продвижение на юг. Итоги официальных визитов в Египет и Судан – контракты на суммы, соизмеримые с годовым товарооборотом. Но главное – именно через государства, расположенные вдоль Нила, наша страна открыла для себя ворота в Африку.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-25

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-27

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-29

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-31

На новый этап в этом году выходят отношения Беларуси и третьей экономики мира – Индии. Страны договариваются нарастить число совместных инвестпроектов.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-34

СТРОЙКИ ГОДА
В уходящем году Беларусь успешно сдала экзамен стоимостью в миллиард долларов. Наша страна завершила строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. В Туркменистане его называют «чудом в пустыне». Для нас калийное предприятие стало крупнейшим зарубежным проектом в суверенной истории.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-37

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-39

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-41

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-43

А между тем, на втором энергоблоке Белорусской АЭС в этом году благополучно установили корпус реактора. Энергию из Островца начнем получать уже в 2019 году.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-46

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-48

ПОЕХАЛИ!
2017 год можно также считать годом рождения нового отечественного бренда. С конвейера завода «БелДжи» сошел первый серийный легковой автомобиль Geely ATLAS.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Моя мечта – сделать свой легковой автомобиль – осуществилась.

Едем дальше. В этом году презентовали первый белорусский электромобиль. Модель экспериментальная. Без подзарядки может проехать 150 километров.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-51

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-53

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-55

ЛЮДИ ГОДА
А вот эти люди – настоящий заряд энергии. Государственные премии за вклад в развитие страны в этом году получили знаменитые медики, ученые и артисты.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-58

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-60

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-62

ГОД НАУКИ
Итоги года науки подвели на II Съезде ученых. Делегаты форума определили стратегию развития науки и технологий «Беларуси интеллектуальной» до 2040 года.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-65

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-67

В авангарде – медицина. Впервые наши хирурги провели операцию по избавлению детей от аритмии.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-70

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-72

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-74

А полярники – научную операцию в Антарктиде. Исследователи отправились в десятую экспедицию на Южный полюс. А белорус Новицкий вернулся из космической Одиссеи.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-77

БЕЛАРУСЬ НА «ЭКСПО-2017» В АСТАНЕ
Но удивили весь мир белорусские ноу-хау на «ЭКСПО-2017» в Казахстане. Наша страна вошла в топ-20 самых активных участников этой глобальной выставки.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-80

БИТВА ЗА УРОЖАЙ -2017
Инновационные технологии сегодня активно внедряются и в агропромышленном комплексе. Урожай-2017 оказался в Беларуси выше, чем в 2016 году. Всё за счет грамотного подхода аграриев и сплоченной уборке, к которой подключилась буквально вся страна.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-83

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-85

ЮБИЛЕИ ГОДА
2017 – год вековых юбилеев. Самые значимые – 100 лет Октябрьской революции, органам госбезопасности, а также белорусской милиции. По случаю круглой даты в центре Минске прошел парад. В торжественном марше приняли участие более 1000 стражей порядка.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-88

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-90

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-92

ПОСТУПОК ГОДА
А вот о полковнике милиции из Могилева этой осенью узнала вся страна. Александр Васильев предотвратил ограбление могилевского банка. Никто не пострадал. Офицера – по распоряжению Президента – представят к госнаграде.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-95

ВОЗРАЩЕНИЕ ДОМРАЧЕВОЙ И ТРИУМФ СКАРДИНО
А теперь о подвигах спортивных. После почти двухгодичного перерыва трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева возвращается на пьедестал.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-98

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-100

Удачным уходящий год стал и для Надежды Скардино. Биатлонистка впервые в карьере стала победительницей этапа Кубка мира.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-103

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-105

БОЛЬШОЙ ТЕННИС В МИНСКЕ
Кубок Федерации впервые прошел в Минске. Добыть прописку в мировой группе турнира удалось нашей женской сборной. Еще молодые, но уже эффектные Арина Соболенко и Александра Саснович показали очень достойную игру.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-108

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-110

Безграничные возможности продемонстрировала минчанка Александра Чичикова. Девушка завоевала титул «Мисс мира на коляске».

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-113

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-115

Александра Чичикова, победитель конкурса «Miss Wheelchair World»:
У меня слезы на глазах, потому что это то ощущение, которое невозможно передать словами.

ВРЕМЯ ЯРКИХ ПОБЕД!
Время ярких побед – впереди. Беларусь заключила контракт с Европейскими олимпийскими комитетами на проведение вторых в истории Евроигр. Главным символом, а также логотипом первенства стал цветок папоротника.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МИНСК!
Беларусь и Латвия получили право на совместное проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Ожидается, что полуфинал и медальные матчи состоятся именно в Минске.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-118

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-120

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-122

ПЕРВЫЙ ЧЕТКИЙ КАНАЛ В БЕЛАРУСИ
Спорт и не только – в четкой картинке. 2 октября телеканал СТВ официально стал первой общенациональной телекомпанией Беларуси, которая вещает в формате HD. К переходу на высокую четкость команда готовилась полгода.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-125

500-ЛЕТИЕ БЕЛОРУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ
В режиме высокой четкости «Столичное телевидение» демонстрировало в собственном эфире и единственный в этом году игровой фильм о Франциске Скорине, производство которого телеканал организовал в честь 500-летия белорусского книгопечатания.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-128

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-130

К историческому юбилею более 20 книжных проектов увидели свет. Среди них – полное факсимильное собрание книг Франциска Скорины, персональная энциклопедия, посвященная легендарному уроженцу Полоцка.

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Культурное наследие – и в родной музыке. «Золотая коллекция белорусской песни» прокатилась с аншлагом по стране. Солигорск, Гродно, Гомель, Бобруйск, Молодечно… Финальным аккордом передвижного фестиваля стал концерт в стличном Дворце Республики.

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-133

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-135

Услышать вкусить и увидеть Беларусь для иностранцев с Нового года станет еще проще. В последние дни уходящего года подписан еще один указ Президента. В приграничных районах Брестской и Гродненской областей срок безвизового пребывания для туристов продлевается до десяти дней. Так что фраза «Добро пожаловать в Беларусь!» стала своего рода лейтмотивом 2017 года. 

Подводим итоги: чего добились Беларусь и ее жители в 2017 году. Репортаж «Картины мира»-138

# Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт # Государственная политика в сфере внешней торговли

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