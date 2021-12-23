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В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере ЖКХ на 2022 год

23 декабря 2021 19:10
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Новости Беларуси. В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2022 году их рост не должен превышать 13 рублей или те самые 5 долларов, о которых говорят уже не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере ЖКХ на 2022 год-1

Соответствующий указ подписал Президент. Повышение тарифов произведут в два этапа. Предусмотрена и государственная поддержка малоимущих. Субсидии предоставят людям, у которых в месяц 20 % семейного бюджета уходит на коммуналку. Это касается горожан. Для сельской местности порог ниже – 15 %.  

О других новостях экономики за 23 декабря читайте здесь.  

# ЖКХ # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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