В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере ЖКХ на 2022 год

Новости Беларуси. В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2022 году их рост не должен превышать 13 рублей или те самые 5 долларов, о которых говорят уже не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписал Президент. Повышение тарифов произведут в два этапа. Предусмотрена и государственная поддержка малоимущих. Субсидии предоставят людям, у которых в месяц 20 % семейного бюджета уходит на коммуналку. Это касается горожан. Для сельской местности порог ниже – 15 %.
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