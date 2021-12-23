В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере ЖКХ на 2022 год

Новости Беларуси. В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2022 году их рост не должен превышать 13 рублей или те самые 5 долларов, о которых говорят уже не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.