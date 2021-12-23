Новости экономики за 23.12.2021

Новости Беларуси. Как изменятся цены на коммуналку в 2022 году, что происходит на европейских предприятиях из-за газового кризиса и какие выплаты на оздоровление будут получать педагоги? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЭСТОНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕХОДЯТ С ГАЗА НА СЛАНЦЕВОЕ МАСЛО Природный газ стал настолько дорогим, что эстонские предприятия теплоснабжения начали использовать вместо него сланцевое масло. И все бы хорошо – теплоэнергия, произведенная из него, в несколько раз дешевле газа.

Но есть одно «но»: газовые котельные потребуют переоборудования – на это нет ни времени, ни средств. Проблема с маслом еще и в том, что к 2025 году вступят в силу новые экологические требования относительно выбросов. Это потребует существенных вложений в очистное оборудование, что делает использование сланцевого масла нецелесообразным. В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере ЖКХ на 2022 год. Подробнее здесь. С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ С 1 января для работников бюджетной сферы в два раза увеличится единовременная выплата на оздоровление – с половины до целого оклада. На реализацию такого двойного повышения будет направлено порядка 120 миллионов рублей.

С начала 2022 года вырастет и зарплата педагогов за счет стимулирующей выплаты надбавки за классное руководство. Существенную прибавку к зарплате в размере 100 % базовой ставки получат учителя и кураторы учебных групп, выполняющие функции классного руководителя в учреждениях общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА ПО САМЫМ ВОСТРЕБОВАННЫМ У ПАССАЖИРОВ МАРШРУТАМ Белорусская железная дорога продолжает добавлять поезда на новогодние праздники. Учли спрос пассажиров и назначили еще 16 составов. Дополнительные поезда пустят из Минска в Гомель и Брест, а также между Гродно, Оршей и Коммунарами.

Всего же на новогодние праздники БелЖД назначила 83 дополнительных поезда по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. Кроме того, в праздничные дни станет больше поездов по маршрутам Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург. Отбор газа из европейских хранилищ достиг максимума с начала отопительного сезона. Подробнее здесь. БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА ОТМЕНИЛА ВАЛЮТНЫЕ ТОРГИ 31 ДЕКАБРЯ Белорусская валютно-фондовая биржа отменила валютные торги 31 декабря. Это сделано с целью завершить расчеты по сделкам, совершенным до этой даты. Торги на бирже проходят ежедневно, кроме выходных. Курс белорусского рубля определяется, исходя из корзины валют: 50 % – российский рубль, а оставшиеся 50 % – соотношение доллара США и евро.