В Беларуси убрано почти 86% посевных площадей. Лидирует Минская область

Новости Беларуси. 86 % площадей и почти 6 миллионов тонн зерна. Аграрии продолжают жатву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них, наконец, наступила благоприятная погода. В предыдущие дни работы тормозили дожди.

Самый весомый вклад в общий каравай у Минской области – свыше 1,5 миллионов тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. К слову, самая высокая урожайность именно на Гродненщине: с гектара здесь удается поднять больше 37 центнеров зерна. Ну а больше всего работы предстоит аграриям Витебской области: там убрано лишь 65 % площадей.