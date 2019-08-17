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В Беларуси убрано почти 86% посевных площадей. Лидирует Минская область

17 августа 2019 11:48
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Новости Беларуси. 86 % площадей и почти 6 миллионов тонн зерна. Аграрии продолжают жатву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них, наконец, наступила благоприятная погода. В предыдущие дни работы тормозили дожди.

В Беларуси убрано почти 86% посевных площадей. Лидирует Минская область-1

Самый весомый вклад в общий каравай у Минской области – свыше 1,5 миллионов тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. К слову, самая высокая урожайность именно на Гродненщине: с гектара здесь удается поднять больше 37 центнеров зерна. Ну а больше всего работы предстоит аграриям Витебской области: там убрано лишь 65 % площадей.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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