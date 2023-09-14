Минэкономики позитивно оценивает перспективы развития промышленных предприятий Беларуси

По результатам исследования профильного ведомства, две трети опрошенных директоров указали, что объем производства с начала 2023 года на их предприятиях не изменился либо вырос, каждый третий участник опроса отметил снижение запасов готовой продукции. При этом третий месяц подряд остаются неизменными коэффициент загрузки мощностей и уровень рентабельности продаж. Более половины предприятий обеспечены заказами на срок от 1 до 3 месяцев. В ближайшей перспективе руководители предприятий планируют рост производства и спроса, увеличение цен на свою продукцию, сохранение текущего уровня занятости и прибыли.

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