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Минэкономики позитивно оценивает перспективы развития промышленных предприятий Беларуси

14 сентября 2023 16:04
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Министерство экономики позитивно оценивает перспективы развития промышленных предприятий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики позитивно оценивает перспективы развития промышленных предприятий Беларуси-1

По результатам исследования профильного ведомства, две трети опрошенных директоров указали, что объем производства с начала 2023 года на их предприятиях не изменился либо вырос, каждый третий участник опроса отметил снижение запасов готовой продукции. При этом третий месяц подряд остаются неизменными коэффициент загрузки мощностей и уровень рентабельности продаж. Более половины предприятий обеспечены заказами на срок от 1 до 3 месяцев. В ближайшей перспективе руководители предприятий планируют рост производства и спроса, увеличение цен на свою продукцию, сохранение текущего уровня занятости и прибыли.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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