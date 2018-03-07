Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 9,5%

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси вновь показывают рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После некоторого снижения в начале 2018 года, в феврале активы выросли на 9,5%.

Общий объем на 1 марта составил почти 7,1 миллиард долларов. На положительную динамику повлияли продажи Минфином еврооблигаций, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты на торгах. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, золотой запас страны на 1 января 2019 года должен составить не менее 6 миллиардов долларов.