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В Беларуси собрали 6 миллионов и почти 400 тысяч тонн зерна

26 августа 2019 08:22
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Новости Беларуси. В Беларуси осталось убрать около 3 % площадей зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрали 6 миллионов и почти 400 тысяч тонн зерна-1

Комбайны уже прошли по площади более чем 2 миллиона гектаров. Собрано 6 миллионов и почти 400 тысяч тонн зерна. Самый весомый вклад в общий каравай ещё ожидают от Витебской области. Она традиционно включилась в уборку последней. Там осталось убрать 12 % площадей.  

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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