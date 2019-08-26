В Беларуси собрали 6 миллионов и почти 400 тысяч тонн зерна

Комбайны уже прошли по площади более чем 2 миллиона гектаров. Собрано 6 миллионов и почти 400 тысяч тонн зерна. Самый весомый вклад в общий каравай ещё ожидают от Витебской области. Она традиционно включилась в уборку последней. Там осталось убрать 12 % площадей.