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Производитель из Гродненской области подписал долгосрочный контракт с японскими бизнесменами на поставку мёда

26 августа 2019 07:16
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Новости Беларуси. Белорусский мед распробовали в стране восходящего солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производитель из Гродненской области подписал долгосрочный контракт с японскими бизнесменами на поставку мёда -1

Производитель из-под Гродно подписал долгосрочный контракт с японскими бизнесменами на поставку этого натурального продукта. На восточный рынок будут отправлять мед с прополисом, пыльцой, клюквой, черникой, с какао и фундуком. Впервые белорусский мед в Японии представили полгода назад на одной из крупнейших международных выставок.

Производитель из Гродненской области подписал долгосрочный контракт с японскими бизнесменами на поставку мёда -4

Натуральный продукт пришелся по вкусу. Интерес подкрепили исследованиями – стороны вместе изучали вкусовые предпочтения японцев. В результате гродненская кампания разработала специальные упаковки и рецептуры, которые соответствуют жестким требованиям к качеству продуктов в этой стране.

Производитель из Гродненской области подписал долгосрочный контракт с японскими бизнесменами на поставку мёда -7

Ольга Гаврилик, директор компании по производству меда:
Белорусский мед будет присутствовать в Японии впервые в истории. Для нас это очень важно и волнительно. Надеемся, что будем и дальше сотрудничать и поставлять туда наш замечательный продукт. Наша задача развивать экспорт, но ни в коем случае не забывать о белорусском рынке, потому что белорусский рынок для нас самый дорогой, родной.

Производитель из Гродненской области подписал долгосрочный контракт с японскими бизнесменами на поставку мёда -10

Компания из Гродненского района экспортирует свою продукцию в Грузию и США. Теперь, рассчитывают здесь, белорусский мед станет обязательной частью традиционных чайных церемоний в Японии.

Производитель из Гродненской области подписал долгосрочный контракт с японскими бизнесменами на поставку мёда -13

# Экспорт # Экономика # Ольга Гаврилик # Фотофакт

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