Производитель из Гродненской области подписал долгосрочный контракт с японскими бизнесменами на поставку мёда

Новости Беларуси. Белорусский мед распробовали в стране восходящего солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производитель из-под Гродно подписал долгосрочный контракт с японскими бизнесменами на поставку этого натурального продукта. На восточный рынок будут отправлять мед с прополисом, пыльцой, клюквой, черникой, с какао и фундуком. Впервые белорусский мед в Японии представили полгода назад на одной из крупнейших международных выставок.

Натуральный продукт пришелся по вкусу. Интерес подкрепили исследованиями – стороны вместе изучали вкусовые предпочтения японцев. В результате гродненская кампания разработала специальные упаковки и рецептуры, которые соответствуют жестким требованиям к качеству продуктов в этой стране.

Ольга Гаврилик, директор компании по производству меда:

Белорусский мед будет присутствовать в Японии впервые в истории. Для нас это очень важно и волнительно. Надеемся, что будем и дальше сотрудничать и поставлять туда наш замечательный продукт. Наша задача развивать экспорт, но ни в коем случае не забывать о белорусском рынке, потому что белорусский рынок для нас самый дорогой, родной.