Новости Беларуси. В Беларуси семьи, в которых есть дети, станут меньше платить за коммунальные услуги. За пользование лифтом и уборку подъезда начисления будут производиться только с жильцов старше 7 лет.

Постановление Совета министров закрепило порядок расчета платы за коммунальные услуги. У жителей первых этажей из «жировок» навсегда исчезнет строка «лифт». Они не будут тратиться ни на его техническое обслуживание, ни на электричество в нем. Документ касается и квартир, которые сдаются на сутки. Их владельцы отныне будут полностью возмещать затраты коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.