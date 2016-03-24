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В Беларуси семьи, в которых есть дети, станут меньше платить за коммунальные услуги

24 марта 2016 10:28
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Новости Беларуси. В Беларуси семьи, в которых есть дети, станут меньше платить за коммунальные услуги. За пользование лифтом и уборку подъезда начисления будут производиться только с жильцов старше 7 лет.

Постановление Совета министров закрепило порядок расчета платы за коммунальные услуги. У жителей первых этажей из «жировок» навсегда исчезнет строка «лифт». Они не будут тратиться ни на его техническое обслуживание, ни на электричество в нем. Документ касается и квартир, которые сдаются на сутки. Их владельцы отныне будут полностью возмещать затраты коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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